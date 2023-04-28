Yaz tatili iptal mi? 2023 yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor?
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2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı 12 Eylül'de başlamıştı. Öğrenciler ve velilerin gündeminde ise yaz tatilinin ne zaman olduğu yer aldı. Sıklıkla arama motorlarında Yaz tatili iptal mi? 2023 yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Yaz tatili iptal mi? 2023 yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? Detaylar haberimizde.
Yaz tatili iptal mi? araması öğrenciler ve velilerin son günlerde sıklıkla araştırdığı sorular arasında yer alıyor. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının 12 Eylül tarihinde başlamasının ardından arama motorlarında okulların ne zaman kapanacağı merak edilmişti. Peki, Yaz tatili iptal mi? 2023 yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor?
YAZ TATİLİ İPTAL Mİ?
2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılında yaz tatili yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu ile ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:
"2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız"
28 Nisan itibari ile okulların kapanmasına 49 gün kaldı.