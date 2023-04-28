Yaz tatili iptal mi? 2023 yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor?

2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı 12 Eylül'de başlamıştı. Öğrenciler ve velilerin gündeminde ise yaz tatilinin ne zaman olduğu yer aldı. Sıklıkla arama motorlarında Yaz tatili iptal mi? 2023 yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Yaz tatili iptal mi? 2023 yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? Detaylar haberimizde.