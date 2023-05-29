Yaz tatiline kısa bir süre kalırken öğrenciler yaz tatil hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Yaz tatili 4.5 ay mı olacak? 2023yaz tatili kaç ay olacak?

Yaz tatili 4.5 ay mı olacak? 2023 yaz tatili kaç ay olacak gibi sorular okulların kapanmasına kısa bir süre kalmasına yakın araştırıldı. Peki, Yaz tatili 4.5 ay mı olacak? 2023yaz tatili kaç ay olacak?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Normal şartlarda 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz tatili 16 Haziran'da başlayacak ve bir sonraki dönemin açılışına kadar sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-24 eğitim öğretim yılı takvimini henüz açıklamadı.

YAZ TATİLİ 4.5 AY MI OLACAK?

Yaz tatili süresi hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Sürede değişiklik yapılması hakkında sayfamızda yayınlanacaktır.