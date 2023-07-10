Okulların kapanması ile birlikte milyonlarca öğrenci için yılın son ders zili çalmış oldu ve böylelikle öğrenciler uzun bir tatil sürecine girdi. Yaz tatilinin başlaması ile yaz tatilinin uzayacağı ve 4 ay çıkacağına dair bazı iddialar yer aldı. Peki Yaz tatili 4 ay mı olacak? Yaz tatili uzayacak mı, kaç gün, ne zaman bitecek?

Yaz tatil 4 ay mı olacak? Okulların kapanması ile birlikte milyonlarca öğrenci için yılın son ders zili çalmış oldu ve böylelikle öğrenciler uzun bir tatil sürecine girdi. Yaz tatilinin başlaması ile yaz tatilinin uzayacağı ve 4 ay çıkacağına dair bazı iddialar yer aldı. Peki Yaz tatili 4 ay mı olacak? Yaz tatili uzayacak mı, kaç gün, ne zaman bitecek? Detaylar...

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yaz tatili 11 Eylül 2023 Pazartesi ilk ders zilinin çalması ile birlikte sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. Buna göre; yaz tatili 11 Eylül günü bitiyor. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın 2. Dönem Başlangıcı ise 5 Şubat 2024 olarak takvimde yer aldı. 2. Dönem ara tatili 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak.

9 EYLÜL 2024'TE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI START VERECEK

Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.