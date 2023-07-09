Yaz Şarkısı dizisinin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. Fox Tv'nin yeni dizisi Yaz Şarkısı konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Yaz Şarkısı oyuncuları kimler, konusu ne? Yaz Şarkısı oyuncu kadrosu! İşte detaylar...

Fox Tv'nin yeni dizisi Yaz Şarkısı ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. Fragmanıyla dikkat çeken Yaz Şarkısı dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yaz Şarkısı konusu araştırılmaktadır. Peki, Yaz Şarkısı oyuncuları kimler, konusu ne? Yaz Şarkısı oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

YAZ ŞARKISI KONUSU NE?

Okumak için geldiği İstanbul'da babasının hayaline tutunan ve o hayali annesinden gizlice gerçekleştirmeye çalışan Yaz'ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor.

YAZ ŞARKISI OYUNCU KADROSU!

Fox Tv'nin yeni dizisi Yaz Şarkısı'nın oyuncu kadrosunda, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, Duygu Karaca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı isimleri yer almaktadır.