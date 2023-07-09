Yaz Şarkısı dizisi ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Yaz Şarkısı dizisinin oyuncuları araştırılmaktadır. Neriman Hasamaç karakterini canlandıran ünlü araştırılmaktadır. Yaz Şarkısı Neriman merak konusu oldu. Peki, Yaz Şarkısı Neriman kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu kaç yaşında? Neriman Hasamaç karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

YAZ ŞARKISI NERİMAN KİMDİR?

Murat'ın annesi. Eşini kaybettikten sonra hayatını oğluna ve işine adamıştır. Çok başarılı bir güzellik koçudur. Murat'ı özgür, kendi kararlarını alan bir birey olarak yetiştirmiş; bugüne kadar aldığı her kararda arkasında durmuştur. Fakat Neriman'ın bu duruşu Yaz hayatlarına girdikten sonra değişecek, zaman zaman oğluyla bile çatışmasına sebep olacaktır.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİM?

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı. Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik "Kadınlar" adlı oyun ile Cumhuriyet gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından "Yılın Genç Kadın Oyuncusu" seçildi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.

Semih Kaplanoğlu, Ömer Uğur gibi ünlü yönetmenler ile çalıştı. Sayısız kısa filmde oynadı. Geniş Aile dizisinde "Domuşuk Sevim" karakterini canlandıran Bozoğlu'nun, başrolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali'nde "En İyi Film Ödülü"nü kazanan, Türkiye'de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi "Bahtıkara" da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girdi. Ayrıca profesyonel olarak oyunculuk koçluğu konusunda Türkiye'nin en tanınan ismi olan başarılı oyuncu, Duru Tiyatro'da Türkçe, bir başka kursta İngilizce oyunculuk dersleri veriyor. Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynadı. 2 Eylül 2007 tarihinde oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ile evlendi. 2010 yılında eşinden ayrıldı. Lale Mansur ve Halit Ergenç ile birlikte Misafir isimli bir film çekmiştir. Film henüz vizyona girmemiştir. Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır. Geniş Aile ekibinden izin alarak, Canım Babam adlı diziye geçti. O dizi bitince, TRT 1'de Elde Var Hayat adlı dizide "Müdür Muavini Zehra Öğretmen" rolünde oynadı.