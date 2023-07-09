Yaz Şarkısı dizisinin çekildiği mekan araştırılan konular arasında yer alıyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yaz Şarkısı nerede çekiliyor merak konusu oldu. Peki, Yaz Şarkısı nerede çekiliyor? Yaz Şarkısı hangi il ve ilçede çekildi? Yaz Şarkısı dizisinin çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...

Başrolünde Nilsu Berfin Aktaş ve Mustafa Mert Koç yer aldığı Yaz Şarkısı, Pazar günü ilk bölümüyle ekrana geldi. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yaz Şarkısı güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yaz Şarkısı dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yaz Şarkısı'nın çekimlerinin yapıldığı araştırılmaktadır. Peki, Yaz Şarkısı nerede çekiliyor? Yaz Şarkısı hangi il ve ilçede çekildi? Yaz Şarkısı dizisinin çekimleri nerede yapıldı? Detaylar haberimizde...

YAZ ŞARKISI KONUSU NE?

Okumak için geldiği İstanbul'da babasının hayaline tutunan ve o hayali annesinden gizlice gerçekleştirmeye çalışan Yaz'ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor.

YAZ ŞARKISI OYUNCU KADROSU!

Nilsu Berfin Aktaş

Mustafa Mert Koç

Efekan Can

Oya Başar