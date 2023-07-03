Yaz Şarkısı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede? Yaz Şarkısı dizi çekimleri nerede yapıldı, dizideki mekanlar neresi?
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Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Yaz Şarkısı'nın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyenler dizinin nerede çekim yaptığını merak etti. Peki, Yaz Şarkısı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede? Yaz Şarkısı dizi çekimleri nerede yapıldı, dizideki mekanlar neresi? İşte detaylar...
Yaz Şarkısı, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 9 Temmuz 2023 tarihinde FOX'ta yayınlanmaya başlayacak olan, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın üstlendiği, senaryosunu Ramazan Demirli, Zafer Özer Çetinel ve Görkem Tüzün'ün kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Yaz Şarkısı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede? Yaz Şarkısı dizi çekimleri nerede yapıldı, dizideki mekanlar neresi?
Yaz Şarkısı dizisinin ilk bölümleri Rize'de çekilecektir. Rize'deki çekimlerin ardından dizi İstanbul'a dönecektir. Yaz Şarkısı dizisi genel olarak Rize ve İstanbul'da çekiliyor.
Okumak için geldiği İstanbul'da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz'ın (Nilsu Berfin Aktaş) hayatı hiç beklemediği bir anda tamamen değişecektir.
Nilsu Berfin Aktaş : Gülbeyaz "Yaz" Yıldırım
Mustafa Mert Koç : Kemal Sonay
Efekan Can : Murat Hasamaç
Oya Başar : Emine Yıldırım
Yeşim Ceren Bozoğlu : Neriman Hasamaç
Zehra Yılmaz : Aslı Paksoy