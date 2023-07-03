Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Yaz Şarkısı'nın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyenler dizinin nerede çekim yaptığını merak etti. Peki, Yaz Şarkısı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede? Yaz Şarkısı dizi çekimleri nerede yapıldı, dizideki mekanlar neresi? İşte detaylar...

Yaz Şarkısı, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 9 Temmuz 2023 tarihinde FOX'ta yayınlanmaya başlayacak olan, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın üstlendiği, senaryosunu Ramazan Demirli, Zafer Özer Çetinel ve Görkem Tüzün'ün kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Yaz Şarkısı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede? Yaz Şarkısı dizi çekimleri nerede yapıldı, dizideki mekanlar neresi?

YAZ ŞARKISI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yaz Şarkısı dizisinin ilk bölümleri Rize'de çekilecektir. Rize'deki çekimlerin ardından dizi İstanbul'a dönecektir. Yaz Şarkısı dizisi genel olarak Rize ve İstanbul'da çekiliyor.

YAZ ŞARKISI KONUSU NEDİR?

Okumak için geldiği İstanbul'da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz'ın (Nilsu Berfin Aktaş) hayatı hiç beklemediği bir anda tamamen değişecektir.

YAZ ŞARKISI OYUNCU KADROSU

Nilsu Berfin Aktaş : Gülbeyaz "Yaz" Yıldırım

Mustafa Mert Koç : Kemal Sonay

Efekan Can : Murat Hasamaç

Oya Başar : Emine Yıldırım

Yeşim Ceren Bozoğlu : Neriman Hasamaç

Zehra Yılmaz : Aslı Paksoy