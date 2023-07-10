Ekranların yeni dizisi Yaz Şarkısı hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Dizinin yeni bölümleri ne zaman ve hangi gün yayınlanıyor araştırılıyor. Peki, Yaz Şarkısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Yaz Şarkısı dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Pazar mı Pazartesi mi? Yaz Şarkısı dizisinin yeni bölümleri hangi gün ve hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar...

Yaz Şarkısı, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 9 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın üstlendiği, senaryosunu Ramazan Demirli, Zafer Özer Çetinel ve Görkem Tüzün'ün kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Yaz Şarkısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Yaz Şarkısı dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Pazar mı Pazartesi mi?

YAZ ŞARKISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yaz Şarkısı dizisi her hafta Pazar günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

YAZ ŞARKISI YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Yaz Şarkısı dizisi yeni bölümleriyle Pazar günleri ekranlara gelmektedir. Dizi bazen diğer günlerde de yayınlanıyor. Dizinin tekrar bölümleri Fox TV'de bazen Pazartesi ve diğer günler de ekranlara gelebiliyor. Fakat yeni bölümleri Pazar günü yayınlanmaktadır.

YAZ ŞARKISI KONUSU NEDİR?

Okumak için geldiği İstanbul'da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz'ın (Nilsu Berfin Aktaş) hayatı hiç beklemediği bir anda tamamen değişecektir.

YAZ ŞARKISI OYUNCULARI KİMLER?

Nilsu Berfin Aktaş : Gülbeyaz "Yaz" Yıldırım

Mustafa Mert Koç : Kemal Sonay

Efekan Can : Murat Hasamaç

Oya Başar : Emine Yıldırım

Yeşim Ceren Bozoğlu : Neriman Hasamaç

Zehra Yılmaz : Aslı Paksoy

Duygu Karaca

Su Şanad

Merve Sevin : Defne

Ömer Kılıç

Selin Vardarlı