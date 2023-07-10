Yaz Şarkısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Yaz Şarkısı dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Pazar mı Pazartesi mi?
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Ekranların yeni dizisi Yaz Şarkısı hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Dizinin yeni bölümleri ne zaman ve hangi gün yayınlanıyor araştırılıyor. Peki, Yaz Şarkısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Yaz Şarkısı dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Pazar mı Pazartesi mi? Yaz Şarkısı dizisinin yeni bölümleri hangi gün ve hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar...
Yaz Şarkısı, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 9 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın üstlendiği, senaryosunu Ramazan Demirli, Zafer Özer Çetinel ve Görkem Tüzün'ün kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Yaz Şarkısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Yaz Şarkısı dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Pazar mı Pazartesi mi?
Yaz Şarkısı dizisi her hafta Pazar günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Yaz Şarkısı dizisi yeni bölümleriyle Pazar günleri ekranlara gelmektedir. Dizi bazen diğer günlerde de yayınlanıyor. Dizinin tekrar bölümleri Fox TV'de bazen Pazartesi ve diğer günler de ekranlara gelebiliyor. Fakat yeni bölümleri Pazar günü yayınlanmaktadır.
Okumak için geldiği İstanbul'da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz'ın (Nilsu Berfin Aktaş) hayatı hiç beklemediği bir anda tamamen değişecektir.
Nilsu Berfin Aktaş : Gülbeyaz "Yaz" Yıldırım
Mustafa Mert Koç : Kemal Sonay
Efekan Can : Murat Hasamaç
Oya Başar : Emine Yıldırım
Yeşim Ceren Bozoğlu : Neriman Hasamaç
Zehra Yılmaz : Aslı Paksoy
Duygu Karaca
Su Şanad
Merve Sevin : Defne
Ömer Kılıç
Selin Vardarlı