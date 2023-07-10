Yaz Şarkısı Murat kimdir? Efekan Can kim, kaç yaşında? Murat Hasamaç karakterini kim canlandırıyor?

Yaz Şarkısı dizisi ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Yaz Şarkısı dizisinin oyuncuları araştırılmaktadır. Murat Hasamaç karakterini canlandıran ünlü araştırılmaktadır. Yaz Şarkısı Murat merak konusu oldu. Peki, Yaz Şarkısı Murat kimdir? Efekan Can kaç yaşında? Murat Hasamaç karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

YAZ ŞARKISI MURAT KİMDİR?

KM Müziğin perde arkasındaki kahramanıdır. Kemal'in inşa ettiği kariyerin temelleri Murat'ın üzerine atılmıştır fakat Murat hiçbir zaman öne çıkan isim olmak istememiştir. Stüdyosunda kendi halinde beste yapmak, şarkı yazmak yetmiştir ona. Ta ki Yaz olarak tanıdığı gerçek ismi Gülbeyaz olan bu delişmen kızı tanıyana kadar. Aşkını hiçbir zaman dile getirmemiş, her zaman içinde saklamıştır. Tam cesaretini toplayıp her şeyi itiraf ettiği anda kendini içinden çıkılmaz bir oyunun içinde bulur.

MURAT HASAMAÇ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Yaz Şarkısı dizisinde Murat Hasamaç karakterini Efekan Can canlandırmaktadır.