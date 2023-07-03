Fox TV'nin yeni başlayacak dizisi Yaz Şarkısı'nın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyenler dizi hakkında bilgileri merak etti. Peki, Yaz Şarkısı konusu nedir, oyuncuları kimler? Yaz Şarkısı ilk bölüm ne zaman? Yaz Şarkısı uyarlama mı? Dizinin başrolünde kimler var? Yaz Şarkısı dizisinin konusu nedir? Yaz Şarkısı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Yaz Şarkısı, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 9 Temmuz 2023 tarihinde FOX'ta yayınlanmaya başlayacak olan, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın üstlendiği, senaryosunu Ramazan Demirli, Zafer Özer Çetinel ve Görkem Tüzün'ün kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Yaz Şarkısı konusu nedir, oyuncuları kimler? Yaz Şarkısı ilk bölüm ne zaman? Yaz Şarkısı uyarlama mı? Dizinin başrolünde kimler var?

YAZ ŞARKISI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz Şarkısı dizisi ilk bölümüyle 9 Temmuz 2023 Pazar günü Fox TV'de ekranlara gelecek.

YAZ ŞARKISI KONUSU NEDİR?

Okumak için geldiği İstanbul'da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz'ın (Nilsu Berfin Aktaş) hayatı hiç beklemediği bir anda tamamen değişecektir.

YAZ ŞARKISI OYUNCU KADROSU

Nilsu Berfin Aktaş : Gülbeyaz "Yaz" Yıldırım

Mustafa Mert Koç : Kemal Sonay

Efekan Can : Murat Hasamaç

Oya Başar : Emine Yıldırım

Yeşim Ceren Bozoğlu : Neriman Hasamaç

Zehra Yılmaz : Aslı Paksoy