Yaz Şarkısı dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Yaz Şarkısı Perşembe mi Cuma günü mü yayınlanıyor merak konusu oldu. Peki, Yaz Şarkısı hangi gün, saat kaçta? Yaz Şarkısı dizisi ne zaman yayınlanıyor? Yaz Şarkısı yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

FOX TV'nin yeni dizisi Yaz Şarkısıyeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yaz Şarkısı dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından dizinin yayınlanacağı gün araştırılmaktadır. Peki, Yaz Şarkısı hangi gün, saat kaçta? Yaz Şarkısı dizisi ne zaman yayınlanıyor? Yaz Şarkısı yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

YAZ ŞARKISI KONUSU NE?

Okumak için geldiği İstanbul'da babasının hayaline tutunan ve o hayali annesinden gizlice gerçekleştirmeye çalışan Yaz'ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor.

YAZ ŞARKISI OYUNCU KADROSU!

Yaz Şarkısı dizisinde Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, Duygu Karaca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı isimleri yer almaktadır.