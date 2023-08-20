Yaz Şarkısı final bölüm izle! Yaz Şarkısı 7. bölüm full HD izleme linki! Yaz Şarkısı tek parça izle!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yaz Şarkısı dizisi izleyiciden her hata tam not almayı başarıyor. Yaz Şarkısı son bölüm izlemek isteyen izleyici, Yaz Şarkısı 7. bölüm full HD izleme ve Yaz Şarkısı tek parça izleme linkini araştırıyor. Yaz Şarkısı son bölümde neler oldu ve Yaz Şarkısı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak sorularına seyirci tarafından yanıt aranıyor. Yaz Şarkısı son bölüm neler oldu? Yaz Şarkısı full HD bölüm izle! Yaz Şarkısı 7. bölüm full HD izleme linki! Yaz Şarkısı tek parça izle! Detaylar haberimizdedir…

YAZ ŞARKISI DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Emine ve Yaz'ın arası bu defa da Yaz evden kaçtığı için açılır. Fakat Emine artık kızına olan inancını da güvenini de kaybetmiştir. Yaz'ın aklı bir yandan annesinde diğer yandan Sinan meselesindeyken Murat'ın aklıysa sadece Yaz'dadır. Onun moralini düzeltmek için attığı adım ikilinin birbirine daha çok bağlanmasına sebep olsa da Yaz aralarındaki kafa karışıklığını gidermek niyetindedir. Fakat ertesi gün şirkete gelen Alice bu defa da Yaz'ın aklını karıştıracaktır.

YAZ ŞARKISI 7. BÖLÜM FULL HD İZLEME LİNKİ!

YAZ ŞARKISI DİZİSİ KONUSU NE?

Platonik aşıklar, aşık olduğu kişinin kendini fark etmesi için hep gözünün önünde olmak, onun için iyi bir şeyler yapmak, hayatını kolaylaştırmak ister. Sessiz, sakin ve umudunu hiç kaybetmeden görünür olmayı beklerler. Fakat sabrın sonu her zaman selamet olmaz. Görünmedikçe hırslanır, duyulmadıkça bağırır, fark edilmedikçe oradan oraya atılmaya başlarlar. Tıpkı Yaz gibi… Yaz, ünlü şarkıcı Kemal için Kemal'den habersiz büyük bir işe kalkışır. Aslı'nın da akıl vermesiyle bu hamlesi onu Kemal'in gözünde yüceltecek, belki de Kemal'i ona aşık edecektir. Çünkü Kemal'in bugünlerdeki tek hedefi Amerikalı Smile müzik şirketiyle yapılacak ortaklık ve bu ortaklığı dünyaya duyuracak olan düettir. Fakat Yaz'ın bilmediği sırlar bu planın çok fena patlamasına sebep olur. Giriştiği bu hamleyle bırakın Kemal'in gözüne girmeyi işinden de olur. Yaz hem aşkını, hem işini, hem de babasının hayalini gerçekleştirme şansını kaybetmiştir. Üstelik annesi Emine biricik Gülbeyaz'ını (Yaz) bankacı olarak bilmekte, günün birinde memleketine dönüp atalardan kalan onlarca dönümlük çay bahçelerinin yönetimini üstlenmesini beklemektedir. Bu yüzden Yaz hem Km müzikteki işini annesinden saklamış hem de artık işsiz kaldığını söyleyememiştir. Kemal için de vakit daralmaktadır. Birkaç gün içinde Smile müziğin önüne bitmiş bir şarkı ve bu şarkıyı Kemal'le birlikte söyleyecek yeni bir kadın vokal koyulmak zorundadır. KM Müzik şirketine bağlı bütün şarkıcılardan, influencerlardan alınan demolar başarısızlıkla sonuçlansa da Murat'ın gizli saklı aldığı bir kayıt bütün dengeleri alt üst eder. Murat lise çağlarından beri yaptığı gibi son hamlesiyle Kemal'i içine düştüğü zor durumdan çekip çıkarmıştır. Yazdığı şarkı sözleriyle, yaptığı bestelerle Kemal'i Kemal yapan Murat onu kurtarsa da kendini çok fena köşeye sıkıştırmıştır. Herkes gizli saklı kendi yolunu çizmeye çalışırken kader hepsi için yeni planlara gebedir…

YAZ ŞARKISI OYUNCULARI

Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, Duygu Karaca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı

YAZ ŞARKISI FULL HD BÖLÜM İZLE