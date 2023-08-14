Son zamanlarda izleyicilerin merak konusu olan 'Yaz Şarkısı' dizisinin final yapma ihtimali gündemde. Yaz Şarkısı final yapacak mı merak konusu oldu. Peki, Yaz Şarkısı dizisi final mi? Yaz Şarkısı bitiyor mu, neden final yapıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ile Mustafa Mert Koç'un yer aldığı Yaz Şarkısı, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yaz Şarkısı her Pazar izleyicisiyle buluşuyor. Yaz Şarkısı dizisi final yapacağı yönünde haberlerle gündeme geldi. Peki, Yaz Şarkısı dizisi final mi? Yaz Şarkısı bitiyor mu, neden final yapıyor? Detaylar haberimizde...

YAZ ŞARKISI FİNAL Mİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pastel Film tarafından yapılan ve başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ile Mustafa Mert Koç'un başrolünü paylaştığı Yaz Şarkısı dizisi 8. bölümle ekrana veda edecek.

YAZ ŞARKISI SON BÖLÜM NE OLDU?

Olaylı düğün alışverişi sonrasında Neriman ve Emine soluğu karakolda alırken Kemal de Sinan'ın peşine düşmüştür. Aslı'ysa Sinan'ın bu meseleyle alakası olmadığına herkesi inandırmak için planını çoktan yapmıştır. Emine ve Yaz'ın arası bu defa da Yaz evden kaçtığı için açılır. Fakat Emine artık kızına olan inancını da güvenini de kaybetmiştir. Yaz'ın aklı bir yandan annesinde diğer yandan Sinan meselesindeyken Murat'ın aklıysa sadece Yaz'dadır. Onun moralini düzeltmek için attığı adım ikilinin birbirine daha çok bağlanmasına sebep olsa da Yaz aralarındaki kafa karışıklığını gidermek niyetindedir. Fakat ertesi gün şirkete gelen Alice bu defa da Yaz'ın aklını karıştıracaktır. Neriman'ın, Murat'ı zamansız ziyareti de Kemal'in neredeyse ikisi arasındaki durumu öğrenmesine sebep olmak üzeredir. Yaz olaya müdahale eder ve Kemal'i şirketten uzaklaştırır. Fakat şirketten uzaklaşırken Kemal'in geçmişine yaklaşacaklarından ve dahası birbirlerine bu kadar yakın olacaklarından haberi yoktur. Yaz hayranı olduğu adamla hayal ettiği anları yaşama fırsatı elde etmiş olsa da kendini bırakamaz. Bu defa her zamanki Yaz olamaz…

YAZ ŞARKISI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

FOX TV'nin yeni dizilerinden Yaz Şarkısı reytinglerden istenilen başarıyı elde edemediği için final yapıyor.