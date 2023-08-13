Ekranların beğenilen dizisi Yaz Şarkısı bugün 6. bölümü ile Fox TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 7. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Yaz Şarkısı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yaz Şarkısı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yaz Şarkısı yeni bölümde neler olacak? Yaz Şarkısı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Yaz Şarkısı, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 9 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın üstlendiği, senaryosunu Ramazan Demirli, Zafer Özer Çetinel ve Görkem Tüzün'ün kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Yaz Şarkısı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yaz Şarkısı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yaz Şarkısı yeni bölümde neler olacak?

YAZ ŞARKISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yaz Şarkısı her Pazar saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

YAZ ŞARKISI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yaz Şarkısı 6. bölümünün ardından 7. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

YAZ ŞARKISI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaz ve Kemal'in sahneye çıkması Emine'yi her ne kadar öfkelendirse de Murat'ın hamlesi konser alanında bir rezillik çıkmasına engel olmuştur. Fakat Emine'yi henüz tam anlamıyla tanımayan Murat onun ne kadar ileri gidebileceğinden haberdar değildir. Emine'nin Yaz'ı eve kapatması ve yaptıkları nikahı geçersiz saymasıyla Murat ve Yaz ayrı kalırlar. Murat'ın bir taraftan Kemal'in diğer taraftan Yaz'ı kaçırma hamleleri bir şekilde başarılı olur. Fakat hiç olmadık bir yerde hiç olmadık bir zamanda karşı karşıya gelmeleri her şeyi alt üst eder.

YAZ ŞARKISI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Olaylı düğün alışverişi sonrasında Neriman ve Emine soluğu karakolda alırken Kemal de Sinan'ın peşine düşmüştür. Aslı'ysa Sinan'ın bu meseleyle alakası olmadığına herkesi inandırmak için planını çoktan yapmıştır.

Emine ve Yaz'ın arası bu defa da Yaz evden kaçtığı için açılır. Fakat Emine artık kızına olan inancını da güvenini de kaybetmiştir. Yaz'ın aklı bir yandan annesinde diğer yandan Sinan meselesindeyken Murat'ın aklıysa sadece Yaz'dadır. Onun moralini düzeltmek için attığı adım ikilinin birbirine daha çok bağlanmasına sebep olsa da Yaz aralarındaki kafa karışıklığını gidermek niyetindedir. Fakat ertesi gün şirkete gelen Alice bu defa da Yaz'ın aklını karıştıracaktır. Neriman'ın, Murat'ı zamansız ziyareti de Kemal'in neredeyse ikisi arasındaki durumu öğrenmesine sebep olmak üzeredir. Yaz olaya müdahale eder ve Kemal'i şirketten uzaklaştırır. Fakat şirketten uzaklaşırken Kemal'in geçmişine yaklaşacaklarından ve dahası birbirlerine bu kadar yakın olacaklarından haberi yoktur. Yaz hayranı olduğu adamla hayal ettiği anları yaşama fırsatı elde etmiş olsa da kendini bırakamaz. Bu defa her zamanki Yaz olamaz…

YAZ ŞARKISI OYUNCU KADROSU

Nilsu Berfin Aktaş : Gülbeyaz "Yaz" Yıldırım : 1-

Mustafa Mert Koç : Kemal Sonay : 1-

Efekan Can : Murat Hasamaç : 1-

Oya Başar : Emine Yıldırım : 1-

Yeşim Ceren Bozoğlu : Neriman Hasamaç : 1-

Zehra Yılmaz : Aslı Paksoy : 1-

Duygu Karaca : Fadime Güzelce : 1-

Su Şanad : Mehpuş : 1-

Merve Sevin : Defne : 1-

Ömer Kılıç : Sedat : 1-

Selin Vardarlı : Sema Yıldırım : 1-