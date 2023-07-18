Yaz Şarkısı 3. bölüm CANLI İZLE! Yaz Şarkısı ilk bölüm İZLE! Yaz Şarkısı FULL HD İZLE!

Başrollerinde Şebnem Bozoklu ve Tolga Tekin'in yer aldığı Yaz Şarkısı dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Fox Tv ekranlarında yayınlana Yaz Şarkısı, farklı konusuyla dikkat çekiyor. Yaz Şarkısı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yaz Şarkısı dizisinin canlı izleme linki araştırılmaktadır. Yaz Şarkısı 3. BÖLÜM canlı yayın!

YAZ ŞARKISI KONUSU NE?

Okumak için geldiği İstanbul'da babasının hayaline tutunan ve o hayali annesinden gizlice gerçekleştirmeye çalışan Yaz'ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor.

YAZ ŞARKISI OYUNCU KADROSU!

Fox Tv'nin yeni dizisi Yaz Şarkısı'nın oyuncu kadrosunda, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, Duygu Karaca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı isimleri yer almaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaz'ın annesi Emine'ye söylediği Murat'ın evlilik teklifi yalanı istemsiz şekilde öyle büyür ki Yaz da Murat da çaresiz bir şekilde bu yalanı en gerçekçi haliyle sürdürmeye çalışırlar. Yaz'ın bankadan kovuldum geçici olarak bu şirketteyim bahanesini Murat öyle güzel büyütüp Emine'ye satar ki Emine artık karşısında birbirine aşık iki genç olduğundan emindir. Hatta Murat'ın aşkından dolayı Yaz'ı kendi çalıştığı şirkette işe aldırdığını düşünür. Fakat tabii ki bu şirketin de yalan çıkma ihtimalini göz ardı etmez ve müstakbel damadı ve kızıyla birlikte çalıştıkları yere gider. Smile Müzik'in patronunu yeni vokal konusunda ikna etmeye çalışan Kemal'in de Mehmet'le birlikte şirkete gelmesi Yaz'ı zor duruma sokar. Kemal, Yaz'ı Mehmet'e Yaz'ı yeni vokal olarak tanıtır. Yaz, Kemal'in şarkıyı kendisiyle birlikte söylemesi için yaptığı bütün girişimleri reddetmiş olsa da bu ani karşılaşma durumu tamamen değiştirir. Yaz bir anda kendini afiş çekimlerinde, klip hazırlığında bulur. Emine de bu sürede boş durmaz ve bir an önce düğün yapma isteğiyle dünürüyle tanışmak ister.

YAZ ŞARKISI CANLI İZLE!

Yaz Şarkısı ilk bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaz Şarkısı dizisinin 3. BÖLÜMü saat 20.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanacaktır.