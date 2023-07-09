Yaz Şarkısı 1.bölüm CANLI İZLE! Yaz Şarkısı ilk bölüm İZLE! Yaz Şarkısı FULL HD İZLE!

Yaz Şarkısı dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan dizinin ilk bölümü merak konusu oldu. İşte, Yaz Şarkısı 1.bölüm canlı izleme linki!

Başrollerinde Şebnem Bozoklu ve Tolga Tekin'in yer aldığı Yaz Şarkısı dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Fox Tv ekranlarında yayınlana Yaz Şarkısı, farklı konusuyla dikkat çekiyor. Yaz Şarkısı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yaz Şarkısı dizisinin canlı izleme linki araştırılmaktadır. Yaz Şarkısı 1.bölüm canlı yayın!

YAZ ŞARKISI KONUSU NE?

Okumak için geldiği İstanbul'da babasının hayaline tutunan ve o hayali annesinden gizlice gerçekleştirmeye çalışan Yaz'ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor.

YAZ ŞARKISI OYUNCU KADROSU!

Fox Tv'nin yeni dizisi Yaz Şarkısı'nın oyuncu kadrosunda, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, Duygu Karaca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı isimleri yer almaktadır.

YAZ ŞARKISI CANLI İZLE!

Yaz Şarkısı ilk bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaz Şarkısı dizisinin 1.bölümü saat 20.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanacaktır.