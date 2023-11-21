"2023 saatler ne zaman değişecek, değişti mi?" Merak edilen konular arasında yer alıyor. 2023 yılında Türkiye'de kış saati uygulaması yine devre dışı bırakılacak. Avrupa'da ise mobil telefonlar ve dijital saatler otomatik olarak 1 saat geri alacak. Peki ama Yaz saati uygulaması ne zaman? İşte detaylar…

Türkiye'de, bazı eski cihazlar hala otomatik olarak kış saati uygulamasına geçebileceğinden, kullanıcıların dikkatli olmaları gerekecek. Saatlerin geri alınıp alınmayacağı sorusu, Ekim ayının sonlarına doğru gündeme geldi. Peki, Yaz saati uygulaması ne zaman? 2023 saatler ne zaman değişecek, değişti mi? İşte detaylar…

YAZ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN?

Türkiye'de yaz saati uygulaması uygulanmayacak. Dolayısıyla saatler geri alınmayacak. Dünya genelinde saatlerin geri alınacağı tarih 29 Ekim Pazar günü olacak. Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.

2023 SAATLER NE ZAMAN DEĞİŞECEK, DEĞİŞTİ Mİ?

Türkiye'de kış saati uygulaması, her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde saatlerin ileri ve geri alınması şeklinde gerçekleştirilen bir uygulamaydı. Kış saati uygulaması, enerji tasarrufu sağlamak ve gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. 8 Eylül 2016 tarihli 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7 Eylül 2016 tarihli 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre Türkiye'de yaz saati kalıcı hâle getirilmiştir.

TÜRKİYE'DE BU YIL SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Kış saati uygulaması genellikle Mart ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez değişir. Mart ayının son pazar günü saatler bir saat ileri alınarak yaz saati uygulamasına geçilir. Bu nedenle bu tarihte gece bir saat daha kısa olur. Ekim ayının son pazar günü ise saatler bir saat geri alınarak kış saati uygulamasına dönülür. Bu değişiklik, gecelerin daha uzun ve sabahların daha erken olmasını sağlar. Türkiye'de 2016 yılından bu yana yaz saati kullanılmaktadır ve saatler geri alınmamaktadır.

Kış saati uygulamasının amacı, akşam saatlerinde daha uzun süre doğal ışıktan faydalanarak elektrik enerjisi tasarrufu yapmaktır. Ancak bu uygulamanın yararları ve gerekliliği hala tartışma konusu olmuştur.