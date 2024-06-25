Yaz Olimpiyat Oyunları ne zaman, nerede ve kaç ülke katılıyor? Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları nelerdir?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı. Yaz Olimpiyat Oyunları ne zaman, nerede ve kaç ülke katılıyor? 32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde gerçekleşecek Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ne zaman başlayacağı gündeme geliyor. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları nelerdir? Detaylar haberimizdedir…

YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları, 26 Temmuz'dan 11 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek. Olimpiyatların açılışı, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak.

PARİS 2024 KAÇ ÜLKE KATILIYOR?

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda yaklaşık 10,500 sporcu 206 ülkeden yarışacaktır. Bu yıl maraton yarışı ilk kez halkın da katılımına açık olacaktır.

PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI NELERDİR?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, uluslararası sporcuların katılımıyla gerçekleşecek olan spor etkinliğidir. Bu etkinlik, farklı spor dallarında düzenlenen yarışmaları kapsar ve dünya genelinden sporcuların mücadele ettiği büyük bir spor organizasyonudur.