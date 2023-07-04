Milyonlarca genç, çocuk ve ebeveynin beklediği haber Diyanet'ten geldi. Diyanet yaptığı açıklamada yaz Kur'an kursu ne zaman başlıyor? Sorusuna yanıt verdi. Peki, Yaz Kur'an kursu ne zaman başlıyor, saat kaçta başlıyor? Yaz kuran kursu tarihleri! Yaz kuran kursu 2023 ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2023? Diyanet 2023 Kur'an kursu kayıt tarihleri!

Yaz Kur'an kursu kayıt tarihleri, okulların kapanmasıyla birlikte sorgulanmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği yaz Kur'a kurslarına 4 yaş üzeri çocuk ve gençler kayıt yaptırabilecek. Diyanet tarafından düzenlenen yaz kurslarında Kur'an eğitiminin yanı sıra din eğitimi de veriliyor. Peki Yaz Kur'an kursu ne zaman başlıyor, saat kaçta başlıyor? Yaz kuran kursu tarihleri! Yaz kuran kursu 2023 ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2023? Diyanet 2023 Kur'an kursu kayıt tarihleri!

YAZ KURAN KURSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

2023 yılı yaz Kur'an kurslarında eğitim-öğretim tek dönem halinde 3 Temmuz - 11 Ağustos 2023 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek. Eğitimler talepler doğrultusunda öğleden önce veya sonra günde 3 saat şeklinde planlanacak ve 6 hafta devam edecek.

Kurslarda imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticileri görev alacak.

Cami ve Kur'an kurslarında gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitimlere müracaatlar 19 Haziran- 10 Temmuz tarihlerinde başlayacak, il ve ilçe müftülükleri ile cami ve Kur'an kurslarına bizzat yapılacak.

YAZ KURAN KURSU TARİHLERİ

2023 yılında gündüzlü eğitim veren yaz Kur'an kurslarıyla birlikte yatılı eğitim almak isteyen 12-18 yaş arası gençler için hazırlanan "Yatılı Yaz Kur'an Kursları Programı" da uygulanacak. Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerinin yanı sıra çocukların yaşlarına uygun sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin de yer alacağı 2023 Yılı Yatılı Yaz Kur'an Kursları'nda eğitim-öğretim 3 Temmuz'da başlayacak.

DİYANET 2023 YAZ KURAN KURSU KAYIT TARİHLERİ

Yurt genelindeki il ve ilçe müftülükleri bünyesinde eğitim verecek Kur'an kursları için kayıtlar 10 Temmuz'a kadar yapılabilecek, kurslar 3 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Yatılı yaz Kur'an kursları kayıtları da aynı tarihlerde başlayacak, eğitimler 3-28 Temmuz arasında verilecek.

Cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, 4 yaş üzeri çocuk ve gençleri yaz Kur'an kurslarına beklediklerini söyledi. Velilerin ve çocuklarının yaz Kur'an kurslarına büyük ilgi gösterdiklerini belirten Akbulut, bu kurslarda hem değerler eğitimini hem de din eğitimini verdiklerini bildirdi.