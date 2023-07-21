Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Yaz Kenara şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Yaz Kenara sözleri! Yaz Kenara - Sıla Şahin şarkı sözleri! Yaz Kenara - Sıla Şahin şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!

Yaz Kenara sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Yaz Kenara - Sıla Şahin şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Yaz Kenara sözleri! Yaz Kenara - Sıla Şahin şarkı sözleri! Yaz Kenara - Sıla Şahin şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!

YAZ KENARA - SILA ŞAHİN ŞARKI SÖZLERİ

Gittiğinde kendimle kaldım

Çok düşündüm bir karar aldım

Vazgeçilmezsin seni sandım

Ve ben de hayallere daldım

Seninle yürüyemem bu yolu çok dert

Var aklımda bir şeyler

Ama kalbim yok der

Zaman geçiyor seninle tüketemem ben

Kalbimdeki yerini doldururdum zaten

Gecenin bir körü yine beni arıyor

Beni soruyor

Deli ediyor

Bittiğine inanmak bu kadar mı zor

Hala soruyor

Beni deli ediyor

Yaz yaz bir kenara yaz sen

Yine dolmadı gönlüme matem

Yaz yaz bir kenara yaz sen

Yine gülüyor sana tüm elalem

Seninle yürüyemem bu yolu çok dert

Var aklımda bir şeyler

Ama kalbim yok der

Zaman geçiyor seninle tüketemem ben

Kalbimdeki yerini doldururdum zaten

Gecenin bir körü yine beni arıyor

Beni soruyor

Deli ediyor

Bittiğine inanmak bu kadar mı zor

Hala soruyor

Beni deli ediyor

Yaz yaz bir kenara yaz sen

Yine dolmadı gönlüme matem

Yaz yaz bir kenara yaz sen

Yine gülüyor sana tüm elalem