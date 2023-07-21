Yaz Kenara sözleri! Yaz Kenara - Sıla Şahin şarkı sözleri! Yaz Kenara - Sıla Şahin şarkı hakkında bilgiler
Gündem Haberleri
Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Yaz Kenara şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Yaz Kenara sözleri! Yaz Kenara - Sıla Şahin şarkı sözleri! Yaz Kenara - Sıla Şahin şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
Yaz Kenara sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Yaz Kenara - Sıla Şahin şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Yaz Kenara sözleri! Yaz Kenara - Sıla Şahin şarkı sözleri! Yaz Kenara - Sıla Şahin şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
YAZ KENARA - SILA ŞAHİN ŞARKI SÖZLERİ
Gittiğinde kendimle kaldım
Çok düşündüm bir karar aldım
Vazgeçilmezsin seni sandım
Ve ben de hayallere daldım
Seninle yürüyemem bu yolu çok dert
Var aklımda bir şeyler
Ama kalbim yok der
Zaman geçiyor seninle tüketemem ben
Kalbimdeki yerini doldururdum zaten
Gecenin bir körü yine beni arıyor
Beni soruyor
Deli ediyor
Bittiğine inanmak bu kadar mı zor
Hala soruyor
Beni deli ediyor
Yaz yaz bir kenara yaz sen
Yine dolmadı gönlüme matem
Yaz yaz bir kenara yaz sen
Yine gülüyor sana tüm elalem
Seninle yürüyemem bu yolu çok dert
Var aklımda bir şeyler
Ama kalbim yok der
Zaman geçiyor seninle tüketemem ben
Kalbimdeki yerini doldururdum zaten
Gecenin bir körü yine beni arıyor
Beni soruyor
Deli ediyor
Bittiğine inanmak bu kadar mı zor
Hala soruyor
Beni deli ediyor
Yaz yaz bir kenara yaz sen
Yine dolmadı gönlüme matem
Yaz yaz bir kenara yaz sen
Yine gülüyor sana tüm elalem