Yaz Dizileri 2022: Yeni başlayan yaz dizileri hangileri 2022? Yaz dizileri isimleri neler? Hangi kanalda hangi yaz dizisi başlıyor?

ATV, Kanal D, TRT 1, Fox TV, Star TV, Show TV'de hangi yaz dizileri var, bu kanallarda başlayan yaz dizilerinin isimleri ne merak ediliyor? Peki, hangi kanalda hangi yaz dizisi olacak? Yaz dizileri saat kaçta başlıyor, hangi kanalda ve kaç bölüm sürecek? TRT 1'deki yaz dizileri neler? Kanal D'deki yaz dizileri neler? ATV'deki yaz dizileri neler? Show TV'deki yaz dizileri neler? Fox TV'deki yaz dizileri neler? Star TV'deki yaz dizileri neler? İşte tüm 2022 yaz dizileri ve isimleri...

YAZ DİZİLERİ 2022 BAŞLADI MI?

Bazı yaz dizileri başlarken bazıları ise yakında kendi kanallarında başlayacak.

2022 YAZ DİZİLERİ HANGİLERİ? YAZ DİZİLERİ İSİMLERİ

Hangi kanalda hangi yaz dizisi başlayacak tüm detaylar ve isimleri sizlerle...

Seni Kalbime Sakladım : Yakında TRT 1'de başlayacak.

Ah Nerede : Yakında Star TV'de başlayacak.

Sevmek Zamanı : 20 Haziran 2022'de ATV'de başlayacak.

Duy Beni : Yakında Star TV'de başlayacak.

Gül Masalı : Yakında ATV'de başlayacak.

İçimizdeki Ateş : Yakında ATV'de başlayacak.

Mükemmel Eşleşme : Yakında TRT 1'de başlayacak.

Gizli Saklı : Çarşamba günleri saat 20:00'da Fox TV'de

Balkan Ninnisi : 21 Haziran'da Salı günü saat 20:00'da TRT 1'de

Sevmek Zamanı : Yakında ATV'de başlayacak.

Senden Daha Güzel : Salı günleri saat 20:00'da Fox TV'de

Seversin : Çarşamba günleri saat 20:00'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

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