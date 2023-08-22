Düzce'de bulunan ve yaz kış 5 ila 10 derece arasında sıcaklığı bulunan Fakıllı mağarası, 3 milyon yıllık geçmişi ile şifa dağıtıyor. Mağara, astım ve nefes darlığı gibi hastalıklara iyi geldiği düşünülen nemli havasıyla ziyaretçilerin hayranlığını kazanıyor.

Yaz aylarının serinleten mağarası şifa dağıtıyor

3 milyon yıllık mağara görenleri hayran bırakıyor

DÜZCE - Düzce'de bulunan ve yaz kış 5 ila 10 derece arasında sıcaklığı bulunan Fakıllı mağarası, 3 milyon yıllık geçmişi ile şifa dağıtıyor.

Düzce'de her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı olan Fakıllı Mağarası, doğal oluşumlarıyla ziyaretçilerin uğrak noktası. Görenlerin hayran kaldığı mağaradaki nemli havanın astım ve nefes darlığına iyi geldiğine inanılıyor. Akçakoca ilçesine bulunan Fakıllı Mağarası ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Yaklaşık 3 milyon yıllık tarihe sahip olduğu tahmin edilen mağarayı gezi amaçlı gelenlerin yanı sıra nefes darlığı, astım ve bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini düşünen kişiler de ziyaret ediyor. Mağaranın içinde birçok galeri bulunuyor. Bu galeriler arasında en dikkat çeken yer ise "beyaz oda." Beyaz odada damlataşın en güzel örnekleri yer alıyor. Sarkıt ve sütunların yer aldığı mağara, yaz ve kış mevsimlerinde nemli, sıcak ve serin bir havaya sahip.

"Mağaranın içinde sütunlar var"

Mağaranın içerisinde çeşitli figürlerin ve doğal taşların olduğunu belirten Rana Gül İpek, " Mağaranın içerisinde hayvan şekilleri var, kristal oda var ve beyaz oda var. Beyaz odanın taşları beyaz, iç bölümünde de beyaz bir aydınlatma var. Kristal odanın ise iki rengi var. Yeşil ve mavi renginde. Hayvan figürleri arasında at var, fil var, peri bacaları var. Mağaranın içerisinde sütunlar var. Fotoğraf çekilme alanları bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Bronşit ve astım hastalığına iyi geliyor"

Mağaranın 3 milyon yıllık bir geçmişinin olduğunu, çeşitli hastalıklara iyi geldiğini dile getiren Derya Öztürk, " Bulunduğu köyden ismini alan bu mağaranın gezilebilen alanı sadece 350 metre. Ama normal uzunluğu ise bin 500 metre. Doğal özellikler taşıyan bu mağaranın içerisinde galeriler, dikitler ve sarkıtlar yani doğal olan taşlar bulunuyor. Bizim beyaz oda dediğimiz bir yer var. Bu odanın tavanı damla taşlarla dolu. Damla taşlardan mağarada çok olarak bulunmaktadır. Bu mağaranın bir özelliği var. Bronşit ve astım hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Bu mağaranın 3 milyon yıldan önce olduğu söyleniyor" dedi.

"Yaz kış serinlik aynı"

Hava sıcaklıklarının artışa geçeceği günlerde serinlemek isteyenlerin Fakıllı Mağarasını ziyaret edebileceğini belirten Öztürk, " Önümüzdeki günlerde sıcaklık seviyelerinde artış olacak. Serinlemek isteyenler Fakıllı mağarasına gelebilir. Çünkü mağaramız yaz kış aynı serinlikte kalıyor ve mağaramızın serinliği hiç değişmiyor. Mağaranın sıcaklığı 5 ila 10 derede arasında değişiyor" şeklinde konuştu.