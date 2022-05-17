Yayla Agro halka arz sonuçları! Yayla Agro ne zaman işlem görecek? Yayla Agro hisse fiyatı! - Haberler

Yayla Agro halka arz sonuçları ve Yayla Agro ne zaman işlem görecek merak ediliyor. 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde halka arz talep toplama süreci sona eren Yayla Agro'nun Halka Arz Fiyatı/Aralığı 12,50 TL'dir. Yayla Agro halka arz oransal dağıtımdır. Peki talep toplama sürecinin ardından Yayla Agro halka arz sonuçları ne oldu, Yayla Agro hisse ne zaman işlem görecek merak ediliyor. İşte Yayla Agro halka arz sonuçları! Yayla Agro ne zaman işlem görecek? yanıt haberimizde...

YAYLA AGRO HALKA ARZ SONUÇLARI

Yurt İçi Bireysel

Kişi: 60.670

Lot: 14.691.163

Oran: %20.69

Yüksek Başvurulu Bireysel

Kişi: 4.090

Lot: 22.878.837

Oran: %32.22

Yurt İçi Kurumsal



Kişi: 100

Lot: 30.530.000

Oran: %43.00

Yurt Dışı Kurumsal

Kişi: 2

Lot: 2.900.000

Oran: %4.08

TOPLAM

Kişi: 64.862

Lot: 71.000.000

Oran: %100

YAYLA AGRO BORSA'DA İŞLEM GÖRME TARİHİ: 20 Mayıs 2022

YAYLA AGRO HALKA ARZ BİLGİLERİ

Mevcut Sermaye: 430.000.000

Yeni Sermaye: 472.600.000

Sermaye Artırımı (Bedelli): 42.600.000

Sermaye Artırımı (Bedelsiz): -

Mevcut Pay Satışı: 28.400.000 (Mevcut ortak Hasan GÜMÜŞ'e ait 28.400.000 TL nominal değerli C grubu paylar da halka arza konu edilecektir)

Ek Pay Satışı: -

Satış Fiyatı: 12,50 (1 TL nominal değerli paylar 12,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.)

YAYLA AGRO HALKA ARZ AÇIKLAMASI

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.eş liderliğinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile halka arz edilecektir.

"Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ya da Borsa İstanbul A.Ş'nin herhangi bir takdir yetkisi veya onayı bulunmamaktadır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, SPK tarafından onaylanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (www.kap.org.tr), Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (www.yaylabakliyat.com.tr), Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.(www.garantibbvayatirim.com.tr) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.ykyatirim.com.tr) adresli internet sitelerinde yayımlanan, Şirket ve halka arz edilecek paylara ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir."

YAYLA AGRO HAKKINDA

Yayla Agro Gıda San. Ve Tic. A.Ş. olarak kurulduğundan bu yana sektörde kalite ve hizmet adına en iyiyi yapma gayretinde olan firmamız, sektörle beraber kendi kalite çıtasını da yükselterek hak ettiği konuma yükselmiştir.

Müşteri memnuniyetini ve ihtiyaçlarını önde tutan tesislerimiz ve katma değerli ürün gamımızla, nihai tüketicilerimize ve iş ortaklarımıza değer katan tedarik zincirimizle hizmet vermekteyiz.

Yüksek kapasiteli ve en gelişmiş teknolojinin kullanıldığı tesislerimizde kaliteli ve sürdürülebilir üretim yapılmaktadır. Çevreye zararlı olan hiçbir atık üretmeyen tesislerimiz, geleceğimizin ve doğanın korunması için gerekli tedbirleri alarak üretim yapmaktadır

Yurt içi pazarında ise 65 ilde bayilik ağı kurmuş ve 81 il ulusal mağazalar dahil olmak üzere 60.000'den fazla perakende noktasında ürünlerini müşterilerimizin beğenisine sunarken, yurtdışı pazarında da faaliyetlerini sürdüren firmamız bu pazar için de ayrı ekip kurarak faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Yayla Agro tüm ürünlerinde ve operasyonlarında kusursuz kaliteyi hedefleyen bir firma olarak Gıda kodeksi, TSE belgeleri gibi sektörde bulunan firmaların sahip olması gereken belgeleri almaya hak kazanmıştır. Bu belgelerin dışında sektöre bakışı hassas olan firmamız BRC, IFS, Kosher, Helal, COVİD-19 Güvenli Üretim, Sıfır Atık ve Güvenilir Tedarikçi belgeleri ile Türkiye ve dünya pazarında kaliteli üretim anlayışıyla öne çıkmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sitemi Belgesi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi gibi belgeleri alarak, ülkemizin girmeye çalıştığı Avrupa birliğinin gıda üretim normlarına uygun üretim yapma seviyesini yakaladığını belgeleriyle tescil ettirmiştir.

Yayla Agro, ülkemizin Dünyadaki yüz akı ve markası olma yolunda çalışmalarına her gün daha da büyüyen bir istekle devam etmektedir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

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