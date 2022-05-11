Yayla Agro halka arz eşit mi, oransal mı? Yayla Agro halka arz hangi bankalarda var? YYLGD halka arz detayları!

Yayla Agro halka arz yorumları merak ediliyor. 11-12-13 Mayıs'ta Yayla Agro talep toplama süreci sona erecek. Yatırımcılar Yayla Agro halka arz eşit mi, oransal mı araştırılırken ayrıca Yayla Agro halka arz hangi banka merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Yayla Agro halka arz eşit mi, oransal mı? 11 Mayıs Çarşamba günü halka arz edilen Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş. halka arz bilgileri, YYLGD hisse ve detaylar haberimizde...

YAYLA AGRO HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde halka arz toplama süreci sona erecek olan Yayla Agro'nun Halka Arz Fiyatı/Aralığı 12,50 TL'dir. Yayla Agro halka arz oransal dağıtımdır. Aracı kurum ise Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 'dir.

YAYLA AGRO HALKA ARZ BİLGİLERİ

Mevcut Sermaye: 430.000.000

430.000.000 Yeni Sermaye: 472.600.000

472.600.000 Sermaye Artırımı (Bedelli): 42.600.000

42.600.000 Sermaye Artırımı (Bedelsiz): -

- Mevcut Pay Satışı: 28.400.000 (Mevcut ortak Hasan GÜMÜŞ'e ait 28.400.000 TL nominal değerli C grubu paylar da halka arza konu edilecektir)

28.400.000 (Mevcut ortak Hasan GÜMÜŞ'e ait 28.400.000 TL nominal değerli C grubu paylar da halka arza konu edilecektir) Ek Pay Satışı: -

- Satış Fiyatı: 12,50 (1 TL nominal değerli paylar 12,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.)

YAYLA AGRO HALKA ARZ AÇIKLAMASI

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.eş liderliğinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile halka arz edilecektir.

"Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ya da Borsa İstanbul A.Ş'nin herhangi bir takdir yetkisi veya onayı bulunmamaktadır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, SPK tarafından onaylanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (www.kap.org.tr), Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (www.yaylabakliyat.com.tr), Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.(www.garantibbvayatirim.com.tr) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.ykyatirim.com.tr) adresli internet sitelerinde yayımlanan, Şirket ve halka arz edilecek paylara ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir."

YAPI KREDİ YAYLA AGRO HALKA ARZ AÇIKLAMASI

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Yayla Agro Gıda" veya "Şirket") 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde halka arz edilecektir.

Yayla Agro Gıda'nın birincil halka arzının talep toplaması 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde 3 (üç) iş günü boyunca yapılacaktır.

Yayla Agro Gıda'nın çıkarılmış sermayesinin 430.000.000-TL'den 472.600.000-TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 42.600.000-TL nominal değerli paylar sermaye artışıyla ve Şirket'in mevcut tek kişi ortağı Hasan GÜMÜŞ'ün ("Ortak") sahip olduğu 28.400.000-TL nominal değerli paylar ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecektir. Toplam 71.000.000-TL nominal değerli payların halka arz edilmesiyle Şirket'in halka açıklık oranı %15,02 olacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde halka arz edilen payların BİST'te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Şirket/Ortak, halka arzdan elde edeceği gelirin içinden halka arzı gerçekleşen tüm payların azami %50'si ile sınırlı olmak kaydıyla 35.500.000 TL nominal değerli payların halka arz pay fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan tutara eşdeğer kaynağı bu amaç için kullanacaktır.

Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL nominal değerdeki 1 adet payın satış fiyatı 12,50 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz edilecek toplam 71.000.000 TL nominal değerli payların;

%30,0'luk kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a (21.300.000-TL/adet pay)

%30,0'luk kısmı Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar'a (21.300.000-TL/adet pay)

%30,0'luk kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a (21.300.000-TL/adet pay)

%10,0'luk kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'a (7.100.000-TL/adet pay)

gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmesi planlanmaktadır.

Talep Toplamaya İlişkin Bilgiler

Halka arzda satış, Yapı Kredi Yatırım ve Garanti Yatırım eşliderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından sabit fiyat ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Şirket paylarının halka arzında talepte bulunabilecek yatırımcı grupları:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (1.500 adet ve altında başvuru),

Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar (1.501 adet ve üzerinde başvuru),

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar,

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'dır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Konsorsiyum Eş Liderleri Yapı Kredi Yatırım'a veya Garanti Yatırım'a başvuruda bulunabilecektir.

GARANTİ BBVA YAYLA AGRO HALKA ARZ AÇIKLAMASI

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının birincil halka arzı 11-12-13 Mayıs'ta Garanti BBVA Yatırım'ın eş lider olduğu konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecektir.

Başvuru Kanalları: Halka arza, Garanti BBVA İnternet'te "Yatırım" menüsü altında bulunan "Halka Arz" adımından ve Garanti BBVA Mobil'de "İşlemler"-"Yatırımlar" menüsünde "Halka Arz" adımından başvurabilirsiniz.Garanti BBVA İnternet halka arz başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi'mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Halka Arz Detayları: Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin çıkarılmış sermayesinin 430.000.000 TL'den 472.600.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 42.600.000 TL ve Şirket'in mevcut tek kişi ortağı Hasan GÜMÜŞ'ün sahip olduğu 28.400.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 71.000.000TL nominal değerli payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %15,02 olacaktır.

Halka arz edilecek toplam 71.000.000 TL nominal değerli payların;

21.300.000 TL nominal değerdeki (%30) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,

21.300.000 TL nominal değerdeki (%30) kısmı Yurt İçi Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcılara,

21.300.000 TL nominal değerdeki (%30) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,

7.100.000 TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara,

gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

Not: Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Garanti Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım'a başvuruda bulunabileceklerdir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 1.500 adet ve altında, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar ise 1.501 adet ve üzerinde başvuru yapabilirler.

Halka arzda talep toplama fiyatı 12,50 TL*'dir.

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde fon büyüklüğü halka arz büyüklüğünün %50'si kadardır.

*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.'nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (www.yaylabakliyat.com.tr), Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (www.garantibbvayatirim.com.tr) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.ykyatirim.com.tr) web sitelerinde yayınlanmaktadır.Yatırımcıların yatırım kararlarını izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.

YAYLA AGRO BAŞVURU YERLERİ

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

YAYLA AGRO HAKKINDA

Yayla Agro Gıda San. Ve Tic. A.Ş. olarak kurulduğundan bu yana sektörde kalite ve hizmet adına en iyiyi yapma gayretinde olan firmamız, sektörle beraber kendi kalite çıtasını da yükselterek hak ettiği konuma yükselmiştir.

Müşteri memnuniyetini ve ihtiyaçlarını önde tutan tesislerimiz ve katma değerli ürün gamımızla, nihai tüketicilerimize ve iş ortaklarımıza değer katan tedarik zincirimizle hizmet vermekteyiz.

Yüksek kapasiteli ve en gelişmiş teknolojinin kullanıldığı tesislerimizde kaliteli ve sürdürülebilir üretim yapılmaktadır. Çevreye zararlı olan hiçbir atık üretmeyen tesislerimiz, geleceğimizin ve doğanın korunması için gerekli tedbirleri alarak üretim yapmaktadır

Yurt içi pazarında ise 65 ilde bayilik ağı kurmuş ve 81 il ulusal mağazalar dahil olmak üzere 60.000'den fazla perakende noktasında ürünlerini müşterilerimizin beğenisine sunarken, yurtdışı pazarında da faaliyetlerini sürdüren firmamız bu pazar için de ayrı ekip kurarak faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Yayla Agro tüm ürünlerinde ve operasyonlarında kusursuz kaliteyi hedefleyen bir firma olarak Gıda kodeksi, TSE belgeleri gibi sektörde bulunan firmaların sahip olması gereken belgeleri almaya hak kazanmıştır. Bu belgelerin dışında sektöre bakışı hassas olan firmamız BRC, IFS, Kosher, Helal, COVİD-19 Güvenli Üretim, Sıfır Atık ve Güvenilir Tedarikçi belgeleri ile Türkiye ve dünya pazarında kaliteli üretim anlayışıyla öne çıkmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sitemi Belgesi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi gibi belgeleri alarak, ülkemizin girmeye çalıştığı Avrupa birliğinin gıda üretim normlarına uygun üretim yapma seviyesini yakaladığını belgeleriyle tescil ettirmiştir.

Yayla Agro, ülkemizin Dünyadaki yüz akı ve markası olma yolunda çalışmalarına her gün daha da büyüyen bir istekle devam etmektedir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

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