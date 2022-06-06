Yayında track yemek ne demek? Yayında track ne demek? - Haberler

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Yayında track yemek ne demek? Yayında track ne demek?

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Yayında track yemek ne demek? Yayında track ne demek?

Televizyon sektöründe adı sıkça duyulan track yemek ifadesi hakkında Yayında track yemek ne demek? Yayında track ne demek? Track yemek ne demek? soruları araştırılıyor.

Yayında track yemek ne demek? Televizyon sektöründe adı sıkça duyulan track yemek ifadesi hakkında Yayında track yemek ne demek? Yayında track ne demek? Track yemek ne demek? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

YAYINDA TRACK YEMEK NE DEMEK?

Yayında track yemek ifadesi, bir sunucu ya da spikerin konuşurken konuşması bitmeden VTR'nin yayına girmesi durumunda kullanılır.

Spikerin konuşması devam ederken bir anda video haber yayına girerse, o spiker track yemiş olur.

Yayında track yemek ne demek? Yayında track ne demek?

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