2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur seçimleri ülke genelinde ilgiyle takip edilirken Yayın yasağı ne zaman kalkacak, yayın yasağı kalktı mı, konusu merak edildi. Peki, Yayın yasağı ne zaman kalkacak, yayın yasağı kalktı mı?

Yayın yasağı ne zaman kalkacak, yayın yasağı kalktı mı konusu merak edildi. Seçim gündeminin en önemli konularından biri olan bu konunun detayları merak edildi. Peki, Yayın yasağı ne zaman kalkacak, yayın yasağı kalktı mı?

YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK, YAYIN YASAĞI KALKTI MI?

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor.

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor.

Yayın yasağı hakkında henüz açıklama yapılmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.