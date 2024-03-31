Yayın yasağı ne zaman kalkacak? Sorusu, 31 Mart Yerel Seçimleri ile birlikte gündeme geliyor ve seçim gününe kısa bir süre kala araştırmalar hız kazanıyor. 2024 Yerel Seçimler kış ayına denk gelmesiyle birlikte, 32 ilde oy verme saati ise değişti. Peki, Yayın yasağı ne zaman kalkacak? Yasın yasağı kalktı mı, saat kaçta kalkacak?

YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31'inci maddesinde yer alan siyasi reklamlara ilişkin usul ve esasları belirlediği kararına göre, yayın yasakları 31 Mart Pazar günü oy verme gününe kadar sürecek. Bu süre zarfında televizyon, radyo ve diğer yayın organları siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacaklar. Hatırlanacağı üzere, 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde yayın yasağı 18:30'da kaldırılmıştı.

SEÇİM YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?

Kurul'un toplantı sonrasında yayın yasaklarının kaldırılacağı saati belirleyeceğini ifade eden Yener, seçim sonuçlarıyla ilgili herhangi bir açıklamanın yayın yasağı kalkmadan yapılmaması gerektiğini vurguladı.