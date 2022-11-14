Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sularında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yayın yasağı getirildi. İnternette yavaşlama yaşayan vatandaşlar ise Yayın yasağı ne zaman kalkacak? İnternet ne zaman gelecek? sorularını araştırdı. Erişim engelinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki, Yayın yasağı ne zaman kalkacak? İnternet ne zaman gelecek? İnternet düzeldi mi? İşte detaylar...

İstiklal Caddesi hangi yakada? İstiklal Caddesi nerede?

Yayın yasağı ne zaman kalkacak? sorusu merak ediliyor. 13 Kasım günü Taksim'de İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından RTÜK tarafından yayın yasağı getirildi. Sosyal medya hesaplarında ve internette meydana gelen erişim sorununun ardından vatandaşlar Yayın yasağı ne zaman kalkacak? İnternet ne zaman gelecek? İnternet düzeldi mi? sorularını araştırdı. İşte merak edilenler...

YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

13 Kasım günü meydana gelen patlamanın ardından gelen yayın yasağının ne zaman kalkacağı hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.