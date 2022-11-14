Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yayın yasağı ne zaman kalkacak? İnternet ne zaman gelecek? İnternet düzeldi mi?

Gündem Haberleri

Yayın yasağı ne zaman kalkacak? İnternet ne zaman gelecek? İnternet düzeldi mi?

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sularında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yayın yasağı getirildi. İnternette yavaşlama yaşayan vatandaşlar ise Yayın yasağı ne zaman kalkacak? İnternet ne zaman gelecek? sorularını araştırdı. Erişim engelinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki, Yayın yasağı ne zaman kalkacak? İnternet ne zaman gelecek? İnternet düzeldi mi? İşte detaylar...

Ünlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurduÜnlü isimler Taksim'deki patlamaya sessiz kalmadı! Alişan, beddualar savurdu
Son dakika! İstiklal'i kana bulayan kadın teröristin yakalandığı anlar kameradaSon dakika! İstiklal'i kana bulayan kadın teröristin yakalandığı anlar kamerada
İstiklal Caddesi'ndeki patlama dünya basınında geniş yer bulduİstiklal Caddesi'ndeki patlama dünya basınında geniş yer buldu
İstiklal Caddesi hangi yakada? İstiklal Caddesi nerede?İstiklal Caddesi hangi yakada? İstiklal Caddesi nerede?

Yayın yasağı ne zaman kalkacak? sorusu merak ediliyor. 13 Kasım günü Taksim'de İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından RTÜK tarafından yayın yasağı getirildi. Sosyal medya hesaplarında ve internette meydana gelen erişim sorununun ardından vatandaşlar Yayın yasağı ne zaman kalkacak? İnternet ne zaman gelecek? İnternet düzeldi mi? sorularını araştırdı. İşte merak edilenler...

YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

13 Kasım günü meydana gelen patlamanın ardından gelen yayın yasağının ne zaman kalkacağı hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Taksim Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title