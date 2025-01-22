Bolu'nun gözde turizm bölgelerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, geçtiğimiz günlerde bir otelde çıkan yangın faciası tüm ülkeyi derinden etkiledi. 76 kişinin hayatını kaybettiği bu üzücü olay sonrası RTÜK tarafından yayın yasağı getirilmişti. Peki, Yayın yasağı kaldırıldı mı? Detaylar haberimizde...

YAYIN YASAĞI KALDIRILDI MI?

Şahin'in yaptığı X paylaşımı şu şekilde; "Kamuoyunun ve Yayıncılarımızın Dikkatine, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nin vermiş olduğu yayın yasağı, kaldırılmıştır. Karara ilişkin detaylar, resmî internet sitemizde yayımlanmıştır. Bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.