Tff, yeni yayın ihalesi için mevcut yayıncı kuruluş Digitürk ile sözleşme imzalanmadığını ve önceliğin Saran Group ile TRT'ye geçtiğini açıkladı. 2.1 milyar lira teklif sunan Digiturk, imzaya gelmedi.Yayın ihalesini TRT mi aldı? Süper Lig yayın ihalesi kim kazandı?

SÜPER LİG İHALESİNİ KİM KAZANDI?

Tff, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in üç sezonunu kapsayan yeni yayın ihalesinde 7 paket için en yüksek teklifi veren Digitürk ile anlaşma sağlayamadı. Paketlere en yüksek teklifi veren Saran ve TRT imzaya davet edildi.

PAKETLERİN YENİ SAHİBİ OLACAKLAR

Saran ve TFF, 7 gün içinde TFF'ye gidip imza atarsa, söz konusu yayın paketlerinin sahibi olacak. Saran Group ve TRT, 7 paket için imza atarsa TFF'nin yapacağı satış 800 milyon TL olacak.

TFF'nin açıklaması şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.

Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır."

Hangi pakette neler var?

PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı

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