Yayın gelirleri sıralaması 2022! En yüksek yayın geliri hangi takımın? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş yayın gelirleri ne kadar?

Süper Lig'in yayın gelirleri açıklandı! Spor Toto Süper Lig'de oynanan 14 haftalık bölümde dört büyüklerin yayın gelirlerinden toplam kazancı 399,5 milyon lira oldu. Zirvedeki takım ise şaşırtmadı. Peki, En yüksek yayın geliri hangi takımın? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş yayın gelirleri ne kadar? 2022 Yayın gelirleri sıralaması sizlerle...

Dört büyükler arasındaki en iyi kaleci belli oldu! Fark hayli şaşırtıcı

Dört büyüklerin 14 haftalık toplam yayın geliri belli oldu. Galatasaray, listede zirveyi çekti. Galatasaray'ı sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor takip etti. Peki, Yayın gelirleri sıralaması nedir? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş yayın gelirleri ne kadar? İşte detaylar...

YAYIN GELİRLERİ SIRALAMASI (2022-2023 SEZONU)

Spor Toto Süper Lig'de oynanan 14 haftalık bölümde dört büyüklerin yayın gelirlerinden toplam kazancı 399,5 milyon lira oldu. Zirveyi 118 milyon 186 bin liralık kazanç ile Galatasaray aldı.

Galatasaray, 14 haftalık bölümde 118 milyon 186 bin lira kazandı. Fenerbahçe 110 milyon 756 bin, Beşiktaş 97 milyon 576 bin ve Trabzonspor 72 milyon 986 bin lira kazandı.

Galatasaray'ın şimdiye kadar olan yayın geliri : 118 milyon 186 bin lira

118 milyon 186 bin lira Fenerbahçe'nin şimdiye kadar olan yayın geliri : 110 milyon 756 bin lira

110 milyon 756 bin lira Beşiktaş'ın şimdiye kadar olan yayın geliri : 97 milyon 576 bin lira

97 milyon 576 bin lira Trabzonspor'un şimdiye kadar olan yayın geliri : 72 milyon 986 bin lira

GALATASARAY'IN YAYIN GELİRİ NE KADAR?

Sarı-Kırmızılılar Süper Lig'e katılım bedeli olarak 33 milyon 416 bin lira, 22 şampiyonluk sayesinde ise 62 milyon 9260 bin lira aldı. Ligdeki performansıyla 21 milyon 850 bin lira kasasına koydu.

FENERBAHÇE'NİN YAYIN GELİRİ NE KADAR?

19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, katılım payının yanı sıra geçmiş şampiyonluklarından 52 milyon 340 bin lira ve lig performansından 23 milyon lira olmak üzere toplamda 110 milyon 756 bin lira kazandı.

BEŞİKTAŞ'IN YAYIN GELİRİ NE KADAR?

Süper Lig'de 16 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş, bu kalemden 45 milyon 760 bin lira, ligdeki performansından da 18 milyon 400 bin lira kazanım sağladı. Kartal, lige katılım payıyla birlikte toplamda 97 milyon 576 bin lirayı kasasına kattı.

TRABZONSPOR'UN YAYIN GELİRİ NE KADAR?

Son şampiyon Trabzonspor, "Şampiyonlar payı"ndan 20 milyon 20 bin lira ve lig performansından 19 milyon 550 bin lira kazandı. Lige katılım payıyla da birlikte Trabzonspor, 72 milyon 986 bin lira aldı.