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Yaya geçidinden geçen kadına otomobil böyle çarptı: 1 ağır yaralı

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Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına diğer şeritte seyir halinde olan otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yaya geçidinden geçen kadına otomobil böyle çarptı: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına diğer şeritte seyir halinde olan otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, sabah saatlerinde Arnavutköy Hicret Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadın diğer şeritte seyir halinde olan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, hastaneye kaldırılan ve kimlik bilgileri henüz öğrenilemeyen kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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