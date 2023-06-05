Yaya geçidinden geçen genç kıza otomobil çarptı

BOLU Bolu'da yaya geçidinden geçmek isteyen genç kız otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.

Kaza, PTT Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.E. idaresindeki 81 AAL 068 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan Merve Ö. isimli genç kıza çarptı. Merve Ö. çarpmanı etkisiyle yere düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. PTT Caddesi'nde kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.