Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Gaziantep'in ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Yavuzeli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Yavuzeli nerede? Yavuzeli nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Yavuzeli hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Gaziantep'te de birçok artçı sarsıntı meydana geldi. Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi merak edildi. Peki, Yavuzeli nerede? Yavuzeli nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Yavuzeli hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

YAVUZELİ NEREDE?

Yavuzeli, Gaziantep ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 22.552

Rakım: 565 m (1.853 ft)

YAVUZELİ NÜFUSU NEDİR?

Gaziantep'te yer alan Yavuzeli ilçesinin nüfusu 22.552'dir.

YAVUZELİ HANGİ İLE BAĞLI?

Yavuzeli, Gaziantep ilinin bir ilçesidir. Eski adı ise Cingife'dir. İl merkezine 30 km uzaktadır.

Tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte bir rivayete göre burada bir Ceneviz Şehri olduğu ve Cingife adının buradan kaynaklandığı söylenmektedir. Yakın tarihte ise Osmanlı Sultanlarından Yavuz Sultan Selim 1517 yılında Mercidabık seferine giderken burada konaklar. Yerli halkın kendisine gösterdiği yakın ilgiden dolayı buraya "Yavuzun ili" adının verilmesini ister. Cingife adı 1958 yılında İlçe kurulması hakkında kanunla da Yavuzeli olarak değiştirilmiştir. İlçe Kuzeyde Araban, Doğuda Şanlıurfa İli, Kuzeybatıda Kahramanmaraş ili, Güneydoğuda Nizip, Güneyinde ise Merkez Şehitkamil İlçesi ile çevrili alanda yer alır.

İlçemizin Doğusunda Şanlıurfa İli ile sınırlı Fırat Nehri ile belirlenmiştir. İlçemizin denizden yüksekliği 850 metre, İl Merkezine uzaklığı 38 km. Yüzölçümü ise 483 km²'dir. Nüfusun %31 ilçe merkezinde %69'u ise köylerde yaşamaktadır. İlçedeki nüfus yoğunluğu 51'dir.İlçenin temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olması, sanayinin olmaması nedeniyle, işsizlik sorunu yaşayan aileler Gaziantep il merkezine göç etmişlerdir. Başka şehirlerden ilçe merkezine yerleşmiş ailelerde az da olsa vardır. Rum Kalesi, Dolmen Mezarları ile tarihi yerler barıdırır. Karapınar Göl Gazinosu gibi bir doğa harikası yine bu ilçededir.

Yavuzeli İlçesi

Gaziantep'in merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yavuzeli, tarihi oldukça eskiye dayanan bir ilçedir. Adını Yavuz Sultan Selim'den almıştır.

Ulaşımda büyük kolaylıklar sağlayan ve diğer ilçelere de oldukça yakın olan Yavuzeli'nin nüfusu 22 binden fazladır.

Halk geçimini tarımdan sağlamaktadır. Antep fıstığı üretimi geçim kaynakları arasında ilk sırada yer alır.