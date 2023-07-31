TSK hakkında araştırmalar yapan vatandaşların şu anda en çok aradığı sorulardan biri Yavuz Türkgenci kimdir? 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci kaç yaşında, nereli? Oldu. YAŞ kararları hakkında aramalar hız kesmeden devam ederken Yavuz Türkgenci kimdir? Yavuz Türkgenci kaç yaşında, nereli? Yavuz Türkgenci nedir? Yavuz Türkgenci son dakika haberleri! Soruları gündem oldu. İşte detaylar…

Yavuz Türkgenci ile ilgili araştırmalar ivme kazanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu hafta yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı önem kazanıyor. YAŞ'ta albayların terfi işlemleri, görev sürelerinin uzatılması gibi işlemlerin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. Peki, Yavuz Türkgenci kimdir? 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci kaç yaşında, nereli?

YAVUZ TÜRKGENCİ KİMDİR?

Yavuz Türkgenci (4 Ağustos 1962) Türk asker. Mevcut 3. Ordu Komutanı. Türkgenci, TSK'de Korgeneral olarak görev yapmaktadır.

3'ÜNCÜ ORDU KOMUTANI KORGENERAL YAVUZ TÜRKGENCİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

4 Ağustos 1962 tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde doğdu. Babası İbrahim Türkgenci'dir.

1984'te Kara Harp Okulunu bitirdi. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümeninde sınıf eğitimini tamamladı. 1988 yılında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında görevliyken Binicilik Şampiyonasında Türkiye birincisi oldu. Daha sonra Kara Harp Akademisini bitirdi. 2005'te Silahlı Kuvvetler Akademisinden birincilikle mezun oldu. 2005-2007 yılları arasında 247. Piyade Alayı komutanlığı yaptı.

2007'de tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2007-2009 arası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı Hârekat Başkanlığı, 2009-2011 arası 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı yaptı.

2011'de tümgeneral rütbesine terfi etti.Bu rütbede 2011-2014 arası Genelkurmay Strateji Daire Başkanlığı, 2014-2016 arası 52. Taktik Zırhlı Tümen Komutanlığı yaptı.