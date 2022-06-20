Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri merak ediliyor. Araç sahipleri seyahat öncesi gidecekleri güzergah üzerindeki otoyol ücretlerini merak etmekte. Peki, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar? İşte YSS geçiş ücretleri!

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

(01/01/2022 saat 00:00'den itibaren geçerlidir.)

ARAÇ SINIFI YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL) 1 19 ,00 ₺ 2 25,00 ₺ 3 46 , 50 ₺ 4 118,50 ₺ 5 147,50 ₺ 6 13,00 ₺

* Ücretlere KDV dahildir.

* 01.01.2022 tarihinden itibaren YSS Köprüsünden iki yönlü ücret alınacaktır.

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