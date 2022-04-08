Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de yeni göreve başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Genel
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Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de yeni göreve başlıyor Yavuz Sondaj Gemisi, kuyubaşı vanasını Türkali-2 kuyusuna indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Filyos Limanı'ndan uğurlanacağı saati bekliyor.
Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de yeni göreve başlıyor
ZONGULDAK - Yavuz Sondaj Gemisi, kuyubaşı vanasını Türkali-2 kuyusuna indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Filyos Limanı'ndan uğurlanacağı saati bekliyor.