Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de yeni göreve başlıyor

ZONGULDAK - Yavuz Sondaj Gemisi, kuyubaşı vanasını Türkali-2 kuyusuna indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Filyos Limanı'ndan uğurlanacağı saati bekliyor.