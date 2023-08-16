Son zamanlarda merak edilmekte olan Yavuz Selim Köşger hakkındaki araştırmalar gündeme geliyor. İzmir valisi olarak görev yapmakta olan Yavuz Selim Köşger kimdir? Sorusu, internet üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Yavuz Selim Köşger kimdir? Yavuz Selim Köşger hayatı ve biyografisi!

Yavuz Selim Köşger kimdir? Sorusu, İzmir valisi olarak görev yapan ve daha sonrasında Adana valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger hakkındaki detaylar arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Valiler Kararnamesi ile Adana Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger, görevine başladı. Peki, Yavuz Selim Köşger kimdir? Yavuz Selim Köşger hayatı ve biyografisi!

YAVUZ SELİM KÖŞGER KİMDİR?

Yavuz Selim Köşger, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 1987–1990 yılları arasında Dernek Denetçiliği yaptı. 1990 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Yapraklı ve Beydağ kaymakam vekillikleri ardından İngiltere – Oxford'ta yurtdışı stajını yaptı. Doğankent, Kemaliye ve Şarkikaraağaç'ta kaymakamlık, Artvin'de vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü görevinden sonra Fransa-Paris'te 5 ay süreyle dil eğitimi ve Fransız İdarî Sistemi üzerine incelemeler yaptı. 2004 yılında daire başkanı olarak atandığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünde 2006'da genel müdür yardımcısı, 28.05.2010 tarihinde ise genel müdür olmuştur.

03.05.2013 tarihinden itibaren Sinop Valiliği görevini, 16.02.2015 tarihinden itibaren Bingöl Valiliği görevini ve 13.06.2017 tarihinden itibaren Aydın Valiliği görevini yürütmüştür. 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İzmir Valisi olarak atanan Yavuz Selim Köşger daha sonrasında Adana Valiliği'ne atandı.