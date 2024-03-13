İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Yavuz Selim Din kimdir? İYİ Parti Sakarya Kocaali Belediye Başkan adayı Yavuz Selim Din kimdir?

İYİ PARTİ SAKARYA KOCAALİ ADAYI KİM?

İYİ Parti Kocaali Belediye Başkan Adayı Yavuz Selim Din oldu.

YAVUZ SELİM DİN KİMDİR?

Yavuz Selim Din, Sakarya'nın Kocaali isimli ilçesinde dünyaya geldi ve ilkokuldan liseye kadar olan tüm eğitim hayatını Kocaali'de tamamladı. 2012 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na kabul edildi. Daha sonra 2014 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ne geçiş yaptı ve burada öğretmenlik dalında üniversite eğitimini 2.likle tamamladı. Spor ve eğitim, hayatının her zaman merkezinde yer aldı. Üniversite yıllarında Spor Bilimleri alanlarında İspanya, Romanya ve Türkiye'de gerçekleşen kongrelerde "karar verme" ve "duygusal zeka" alanlarında makale çalışmaları sundu. Spor kariyeri 2002 yılında başlayan Yavuz Selim Din, Kickboks ile Taekwondo dallarında Türkiye şampiyonlukları elde etti. Daha sonra uluslararası arenada ülkemizi Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında temsil etti.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulann ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumlara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.