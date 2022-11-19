Yavuz Seçkin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yavuz Seçkin'in hayatı ve biyografisi!

Bu akşam Doğu Demirkol ile Alelade Show programına konuk olacak isimlerden birisi de Yavuz Seçkin oldu. İzleyiciler, Yavuz Seçkin kimdir? Yavuz Seçkin kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? merak etti. İşte detaylar...

Yavuz Seçkin, Türk radyo-TV programcısı ve oyuncu. Peki, Yavuz Seçkin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yavuz Seçkin'in hayatı, biyografisi ve kariyeri hakkında bilgiler haberimizde...

YAVUZ SEÇKİN KİMDİR?

Yavuz Seçkin (d. 2 Ocak 1969, İstanbul), Türk radyo-TV programcısı ve oyuncu.

Şişli Motor Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Radyo ve TV kariyerine başlamadan önce 27 yaşına kadar İstanbul, Gültepe'de bir hediyelik eşya dükkânı işleten Seçkin, o zamanlar fotoğraf çektiğini ve kaset sattığını belirtmiştir. 28 yaşında taklit yeteneğini keşfederek, "Yavuz'un Minibüsü" adlı programıyla Radyo Klas'ta yayın hayatına başladı. Sonraları programında telefon şakalarına yer vererek birçok ünlüye şakalar yaptı. Radyo Klas'tan ayrılma kararı aldı ve daha sonra Süper FM'de program yapmaya başladı. "Avrupa Yakası" ile televizyon dünyasına adım attı. Avrupa Yakası dizisinde 'Sertaç' rolüyle yer aldı. Ayrıca "Co-medya" adlı komedi programını yapıyordu. Bülent Ersoy ve Ceyhun Yılmaz ile beraber Star TV'de "Üçümüz Bir Divayla" programını yaptı. Daha sonra atv ve Kanaltürk'te İsmail Baki Tuncer ile beraber "Medyatip" programını yaptı. TV'de pek başarılı olamayan Seçkin, radyoda daha başarılı bir profil çizmekte. Hâlen Pal FM'de hafta içi her akşam 18.00–20.00 saatleri arası "Yavuz'un Minibüsü" programını hazırlayıp sunuyor. 19 Ekim 2012'de vizyona giren Oğlum Bak Git adlı komedi filminde başrol oynamıştır.

Yavuz Seçkin 19 Kasım Cumartesi 2022 tarihinde Doğu Demirkol ile Alelade Show programına konuk olmuştur.