Başarılı komedyen Yavuz Seçkin, katıldığı canlı yayında yıllar önce taklidini yaptığı için kendisine dava açan şarkıcı Emrah hakkında konuştu. Peki, Yavuz Seçkin Emrah tartışması nedir? Yavuz Seçkin Emrah için ne dedi? İşte detaylar...

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla 360 TV'de yayınlanan 360 Derece programına konuk olan Yavuz Seçkin, uzun yıllardır mahkemelik olduğu şarkıcı ve oyuncu Emrah hakkında konuştu. Peki, Yavuz Seçkin Emrah tartışması nedir? Yavuz Seçkin Emrah için ne dedi? Detaylar haberimizde...

YAVUZ SEÇKİN EMRAH TARTIŞMASI NEDİR?

Başarılı komedyen Yavuz Seçkin, katıldığı canlı yayında yıllar önce taklidini yaptığı için kendisine dava açan şarkıcı Emrah hakkında konuştu. Yıllar önce taklidini yaptığı için davalık olduğu Emrah'la ilgili konuşan komedyen, "Açılan dava takipsizliğe gitti. Savcı 'ne yaptın oğlum sen? Bana da yap bakayım' dedi ben de yapınca 'güzel yapıyorsun' dedi. Yıllardır hiç Emrah taklidi yapmadım. Gerek duymuyorum, sevmiyorum da zaten" dedi.

"BENİM İÇİN ETKİSİZ ELEMAN, BOŞ"

Emrah'ı kafasına takmadığını ve önemsemediğini belirten Yavuz Seçkin, "Bana böyle bir dava açtıktan 3-5 sene sonra bir televizyon reklamında benzer bir imada bulunması bence yanlıştı. Genelde taklidimi yaptığım insanlar mutlu oluyor. Kafama takmıyorum, önemsemiyorum, değer vermiyorum. En güzeli bu. Benim için etkisiz eleman, boş bir şey. Yıllar önce kafama takarak üzülüyordum. Haksızlıktı. Yaşım ilerledikçe takmamayı ve umursamamayı öğrendim" şeklinde konuştu.