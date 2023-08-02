Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Yavuz Sağdıç kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Yavuz Sağdıç kimdir? Yeni Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç kaç yaşında, nereli? Yavuz Sağdıç hayatı ve biyografisi!

Yavuz Sağdıç kimdir? Sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların ardından gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi tarafından Yeni İzmir Emniyet Celal Sel Dinç hakkındaki detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Peki, Yavuz Sağdıç kimdir? Yeni Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç kaç yaşında, nereli? Yavuz Sağdıç hayatı ve biyografisi!

YAVUZ SAĞDIÇ KİMDİR?

1972 yılında Ankara ilinde doğdu.1990 yılında Polis Kolejinden, 1994 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Sırasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü, Washington Büyük Elçiliği, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde değişik birimlerde ve çeşitli rütbelerde görev yaptı, 2017 yılından itibaren Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

02.07.2018 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ile 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Denizli Emniyet Müdürlüğüne atandı.