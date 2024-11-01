Üye Girişi
Haberler

Yavuz Engin görevden alındı mı? Yenidoğan Çetesi savcısı görevden alındı mı?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PKK'dan hüküm giymiş Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu çeteyi çökerttiği için tehdit edilen ve geri adım atmayarak soruşturmanın sonuca ulaşması için çalışan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in dosyadan el çektirildiği iddia edildi. Peki, Yavuz Engin görevden alındı mı?

Adalet Bakanlığı, Türkiye'yi derinden sarsan bebek katili Yenidoğan çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'in dosyadan el çektirildiği iddiasıyla ilgili, "Dosyadan el çektirme veya görev değişikliği gibi bir şey söz konusu değil" açıklamasında bulundu. Peki, Yavuz Engin görevden alındı mı (Yenidoğan Çetesi)?

YAVUZ ENGİN GÖREVDEN ALINDI MI?

Adalet Bakanlığı, Türkiye'yi derinden sarsan bebek katili Yenidoğan çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'in dosyadan el çektirildiği iddiasıyla ilgili, "Dosyadan el çektirme veya görev değişikliği gibi bir şey söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanlığı kaynakları Haberler.com'a yaptığı açıklamada, Savcı Yavuz Engin'in görevden alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlığın konuyla ilgili açıklaması şöyle oldu:

"Ana soruşturma tamamlanarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi ve davası açıldı. Büyükçekmece Başsavcılığı'nda dosyanın birkaç şüpheli yönünden soruşturması zaten devam ediyor. Bu soruşturmada savcıyı tehdit eden şüpheli de yer aldığı için soruşturmayı başka bir Cumhuriyet Savcısı yürütüyor. Dosyadan el çektirme veya görev değişikliği gibi bir şey söz konusu değil."

BAKAN TUNÇ: YALAN HABERİ PAYLAŞMAK BÜYÜK SORUMSUZLUKTUR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yenidoğan çetesi soruşturmasına yönelik Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına dair iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir.

Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır.

Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görevine devam etmektedir.

Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda titizlikle yürütülmektedir.

Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur.

"DOSYADAN EL ÇEKTİRME VEYA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Adalet Bakanlığı kaynakları da Haberler.com'a yaptığı açıklamada, Savcı Yavuz Engin'in görevden alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlığın konuyla ilgili açıklaması şöyle oldu:

"Ana soruşturma tamamlanarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi ve davası açıldı. Büyükçekmece Başsavcılığı'nda dosyanın birkaç şüpheli yönünden soruşturması zaten devam ediyor. Bu soruşturmada savcıyı tehdit eden şüpheli de yer aldığı için soruşturmayı başka bir Cumhuriyet Savcısı yürütüyor. Dosyadan el çektirme veya görev değişikliği gibi bir şey söz konusu değil."

NE OLMUŞTU?

Yenidoğan çetesiyle ilgili soruşturmayı yürüttüğü sırada Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti. Avukat A.A'nın irtibatı tespit edilen Mustafa Kemal Zengin'in görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığı anlaşılmıştı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı. Öte yandan, savcı Yavuz Engin'in yürüttüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Yavuz Engin görevden alındı mı? Yenidoğan Çetesi savcısı görevden alındı mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı

İmamoğlu'nun o ifadelerini affetmedi! Erdoğan harekete geçti

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı

Adalet Bakanı Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı

 Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış

9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı

5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 1 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Al Nassr Al Hilal CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Hilal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar olayı ne, anne ve baba tutuklandı mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Ataşehir, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Cuma günü hangi diziler var? 1 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler Gaziantep Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gaziantep Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 2-3 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.