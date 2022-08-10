Yavuz Bülent Bakiler kimdir? Yavuz Bülent Bakiler'in hayatı

Son zamanlarda oldukça sık merak edilen, Yavuz Bülent Bakiler Türk şair ve yazardır. Bu mesleklerin yanı sıra hayatında Gazetecilik, yöneticilik ve avukatlık da yapmıştır. Peki Yavuz Bülent Bakiler kimdir? İşte Peki Yavuz Bülent Bakiler hayatı?

Türk şair ve yazardır. Bu mesleklerin yanı sıra hayatında Gazetecilik, yöneticilik ve avukatlık gibi meslekler de yapmıştır. Hayatı boyunca birçok şiir, biyografi, gezi, antoloji, deneme ve daha birçok eser ortaya koymuştur. Peki Yavuz Bülent Bakiler kimdir? İşte Peki Yavuz Bülent Bakiler hayatı?

YAVUZ BÜLENT BAKİLER HAYATI

Aslen Azerbaycanlı olan Yavuz Bülent Bâkiler, dedeleri Azerbaycan'ın Karabağ kentinden Sivas'a göçmüş bir ailede dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya gibi farklı şehirlerde tamamladı. 1960 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra kısa bir süre Yeni İstanbul gazetesinde çalışmaya başladı. TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığında raportör olarak çalışırken çeşitli kültür programları hazırladı ve sundu. 1969-75 yılları arasında Sivas'ta avukatlık yaptı. İl Başkanlığı görevinde bulunduğu Adalet Partisi'nden belediye başkanı ve milletvekili adayı gösterildi.

1975-1976 yılları arasında Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında hukuk müşavirliği yaptıktan ve 1976-1979 yılları arasında Ankara Televizyonu'nda görev alıktan sonra, 1979-1980 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirildi. 12 Eylül Darbesi'nin ardından müşavir kadrosuna atandı ve 1992'ye kadar bu bakanlıktaki hizmetini devam ettirdi. İki yıl da Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptıktan sonra 1994 yılında emekli oldu.

YAVUZ BÜLENT BAKİLER ESERLERİ:

Şiir: Yalnızlık (1962), Duvak (1971), Seninle (1986), Harman Şiir (2003).

Antoloji: Sivas'a Şiir (1973), Şiirimizde Ana (1976).

Gezi: Üsküp'ten Kosova'ya (1979), Türkistan Türkistan (1986).

Biyografi: Aşık Veysel (1986), Mehmet AkifErsoy (1990).

Deneme-İnceleme: Sözün Doğrusu I (2002).

Sadeleştirme (Oyun, Bahtiyar Vahapzade'den): Feryat (manzum,1991), Nereye Gidiyor Bu Dünya (1991), İkinci Ses (1991), Özümüzü Kesen Kılıç-Göktürkler (1998; oyn. DT Şinasi Sahnesi, 2000-2001).