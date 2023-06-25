Yavuz Bingöl'ün konserine kaç kişi gitti? Yavuz Bingöl'ün konseri iptal mi oldu? soruları gündeme geliyor. Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün Şanlıurfa'da düzenlediği konseri iptal mi oldu merak ediliyor. Yavuz Bingöl'ün konserine kaç kişi gitti? Yavuz Bingöl'ün konseri iptal mi oldu? gündeme geliyor. Peki, Yavuz Bingöl'ün konserine kaç kişi gitti? Yavuz Bingöl'ün konseri iptal mi oldu?

Alanda sadece 8 kişi var! Konserinde çekildiği söylenen görüntü ile Yavuz Bingöl sosyal medyanın diline düştü

Yavuz Bingöl'ün konserine kaç kişi gitti? Yavuz Bingöl'ün konseri iptal mi oldu? merak ediliyor. Şanlıurfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 39. yıl dönümü dolayısıyla geçtiğimiz günlerde Osmanbey Yerleşkesi'nde etkinlikler yapıldı. Yavuz Bingöl'ün konserine kaç kişi gitti? Yavuz Bingöl'ün konseri iptal mi oldu? soruları gündeme geliyor. Yavuz Bingöl'ün konserine kaç kişi gitti? Yavuz Bingöl'ün konseri iptal mi oldu? Detaylar haberimizdedir…

YAVUZ BİNGÖL'ÜN KONSERİNE KAÇ KİŞİ GİTTİ?

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün Şanlıurfa'da düzenlediği konsere sadece 8 kişinin katıldığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Bingöl, sahneye çıkarak, "Kusura bakmayın, temmuzun ilk haftasında görüşmek üzere" dedi. Görüntülerin gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından bir hikaye paylaşan Bingöl, konserin bayramdan sonra gerçekleşeceğini ifade etti.

YAVUZ BİNGÖL'ÜN KONSERİ İPTAL Mİ OLDU?

Haberin gündem olması üzerine Instagram hesabından görüntülü bir açıklama paylaşan Bingöl, gerekçesine yer vermeden konserin bayram sonrasına ertelendiğini söyledi.

Sosyal medyaya düşen görüntülere göre; sadece 8 kişinin katılması nedeniyle Bingöl konseri iptal etmek zorunda kaldı. Alanda çok az seyircinin olduğunu gören Bingöl, konseri ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu. Bingöl, "Kusura bakmayın, temmuzun ilk haftasında görüşmek üzere. Saygılar" diyerek sahneden indi.