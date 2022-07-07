Yavuz Barlas kimdir, kaç yaşında? Yavuz Barlas ile Mehmet Barlas akraba mı? Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas nereli? - Haberler

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Yavuz Barlas kimdir, kaç yaşında? Yavuz Barlas ile Mehmet Barlas akraba mı? Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas nereli?

Haberler.com - Gündem
Yavuz Barlas kimdir, kaç yaşında? Yavuz Barlas ile Mehmet Barlas akraba mı? Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas nereli?

Genel yayın yönetmenliği görevinde yer alan Yavuz Barlas hakkında Yavuz Barlas kimdir, kaç yaşında? Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas nereli? sorularının yanıtları aranıyor.

Televizyon ekranlarında yer alan isimlerden olan Yavuz Barlas, başarılı kariyeriyle de dikkat topluyor. Habertürk ekranlarında yer alan Yavuz Barlas hakkında Yavuz Barlas kimdir, kaç yaşında? Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas nereli? sorularının yanıtları aranıyor.

YAVUZ BARLAS KİMDİR?

Evli ve 2 çocuk babası olan Barlas, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık master programına katılmıştır. 41 milyar doları ABD olmak üzere devletler toplamda uzay ve teknolojilerine 70 milyar dolar yatırım yaptı.

Yavuz Barlas'ın Mehmet Barlas ile akrabalığı yoktur.

YAVUZ BARLAS'IN KARİYERİ

Ciner Medya Grubu bünyesinde yer alan Haberturk'te genel yayın yönetmeni olan Yavuz Barlas, Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş'in ayrılığının ardından geldi.

Meslek hayatı içinde ekonomi muhabirliği, editörlüğü olmak üzere 20 yıla yakın süredir çeşitli gazetelerde çalışan Yavuz Barlas son olarak Habertürk Gazetesi'nin Ekonomi Müdürü olarak görev yürüttü. Evli ve 2 çocuk babası olan Barlas İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık master programına katıldı.

Haberler.com - Gündem

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Yorumlar (2)

Abdullah atıcı:

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Mihr Mihr:

Yavuz bey bugün zincir marketlerin sigara satmamasinin bakkallara bir katkısı olmaz ve etik değil şeklinde yorum yaptınız..Yavuz bey zincir marketlerin devlet devamlı destekliyor örnek işçisinin sigortası faizsiz kredi hibe desteği vergi indirimi vs daha birçok sizde zengin dahada zengin olsun alt kesim fakir kalsın diyorsunuz örnek şimdiki den 50 ekmek fazla satsa 25 TL eder 50 sigara fazla satsa 50 eder toplam 75 TL eder dükkan kirası çıkar hep zengine oynuyorsunuz

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