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Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında ve nereli?

Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında ve nereli?
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Siyasetçi Yavuz Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi partiden olduğu merak ediliyor. Yavuz Ağıralioğlu'nun parti kurmasıyla gündeme gelirken, Yavuz Ağıralioğlu nereli ve Yavuz Ağıralioğlu'nun siyasi kariyeri araştırılıyor. Peki, Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında ve nereli?

Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında ve nereli? 27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor. Yavuz Ağıralioğlu partisi nedir, Yavuz Ağıralioğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Detaylar haberimizdedir…

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?

1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara Eğridere köyünde doğan ve ilk, orta, lise öğrenimini Yozgat Sorgun'da tamamlayan Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

1995 – 1997 yılları arasında, Nizâm-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı yapmıştır. Bu dönemden sonra, aktif olarak siyasî faaliyetlerine devam eden Yavuz Ağıralioğlu, 2002 seçimlerinde Trabzon'dan milletvekili adayı olmuş ve akabinde, Temmuz 2003'te yapılan kurultayda, Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliğine seçilerek, kongre sonrası Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Yavuz Ağıralioğlu, babası Mustafa Ağıralioğlu gibi öğretmen olan, Bilge Ağıralioğlu ile evlidir ve Ağahan Giray, Fatma Ahsen, Elif Rüveyda isminde 3 çocuk babasıdır. Hâlen Türkiye İnisiyatif Merkezi'nin başkanlığını yürütmekte olan Yavuz Ağıralioğlu, siyasî faaliyetlerinin yanı sıra, Sorgun'da bulunan kaplıca tesisleri ile ve Ankara merkezli peyzaj, inşaat firmasıyla da ticarî faaliyetlerini sürdürmektedir.

27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekilidir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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