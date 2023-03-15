Ortak aday krizinin çözülmesiyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'na geri dönmesi sonrası istifa edeceği konuşulan İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Genel İdare Kurulu üyesi Yavuz Ağıralioğlu suskunluğunu bozdu. Yavuz Ağıralioğlu İyi Parti'den istifa etti mi? Yavuz Ağıralioğlu İyi Parti'den ayrıldı mı?

Yavuz Ağıralioğlu İyi Parti'den istifa etti mi? Ortak aday krizinin çözülmesiyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'na geri dönmesi sonrası istifa edeceği konuşulan İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Genel İdare Kurulu üyesi Yavuz Ağıralioğlu suskunluğunu bozdu. Yavuz Ağıralioğlu İyi Parti'den istifa etti mi? Yavuz Ağıralioğlu İyi Parti'den ayrıldı mı? Detaylar...

YAVUZ AĞIRALİOĞLU İYİ PARTİ'DEN İSTİFA MI ETTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrıldıktan sonra dönme kararı almasının ardından İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinden istifa edeceği iddiaları ortaya atılmıştı. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan Ağıralioğlu, "Sağ ayağıma basamıyorum ama sol ayağıma yaslanarak yürüyorum. Bu durumdan rahatsızım" dedi.

"SAĞ AYAĞIMA BASAMIYORUM"

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Ağıralioğlu, "Sağ ayağıma basamıyorum ama sol ayağıma yaslanarak yürüyorum. Bu durumdan rahatsızım. En kısa zamanda sağımı tedavi edip güçlü şekilde ayağa kalkacağım" ifadelerini kullandı.

MHP'DE BAŞKAN YARDIMCISI MI OLACAK?

Öte yandan bugün bazı gazetelerde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti seçmenini Cumhur İttifakı'na çekmek için Ağıralioğlu için başkan yardımcılığı formülü üzerinde durduğu haberleri çıktı. Konuyla ilgili MHP'li kaynaklardan yapılan açıklamada "Şu an için böyle bir konu konuşulmadı" denildi.

KILIÇDAROĞLU İLE POLEMİK YAŞAMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyip kendisini veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "İç işlerimize karışma" diyerek tepki göstermişti. İYİ Parti kanadından söz konusu çıkışa yanıt veren Ağıralioğlu, "Kemal Bey de İstanbul'da aday olmuştu ama kazanamamıştı. Bu isimler kazandılar, bizim projemiz tuttu. Denenmiş ve kazanmış kişilerle ilgili değerlendirmeleri iç işlerine karışmak olarak görmek sübjektifliktir" demişti.