Bugün saat 16.00'da açıklama yapacağını duyuran İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları merakla beklenirken, istifa edeceği yönünde iddialar sosyal medyada yer almıştı. Peki, Yavuz Ağıralioğlu istifa mı etti? Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den ayrıldı mı, istifa etti mi?

Yavuz Ağıralioğlu istifa etti mi? İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu istifa etti mi?

Yavuz Ağıralioğlu istifa mı etti? Bugün saat 16.00'da açıklama yapacağını duyuran İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları merakla beklenirken, istifa edeceği yönünde iddialar sosyal medyada yer almıştı. Peki, Yavuz Ağıralioğlu istifa mı etti? Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den ayrıldı mı, istifa etti mi? Detaylar...

YAVUZ AĞIRALİOĞLU İYİ PARTİ'DEN İSTİFA MI ETTİ?

Yavuz Ağıralioğlu şu dakikalarda açıklama yapıyor. Birazdan açıklamasını haberimizde paylaşacağız.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?

Yavuz Ağıralioğlu 1 Şubat 1972, Çaykara doğumlu Türk siyasetçi ve İYİ Parti eski sözcüsüdür.

1 Şubat 1972'de Trabzon'un Çaykara ilçesinin Eğridere köyünde doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tamamlayan Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. 1995-1997 yıllarında Nizâm-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı; Muhsin Yazıcıoğlu'nun genel başkanlığı döneminde Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliği ve genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında BBP genel başkanlığına aday olmuştur. 2011 yılından itibaren Türkiye İnisiyatif Merkezi Başkanlığını yürütmektedir.

Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katılmış, 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti İstanbul milletvekili seçilmiş, ayrıca Temmuz 2018'den Temmuz 2019'a dek İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevini de yürütmüştür. 2019-2020 yıllarında İYİ Parti Sözcüsü ve 2020-2022 yıllarında ise Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olarak görev yapmıştır.