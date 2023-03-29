İyi Parti'ye altılı masada pusu kurulduğunu dile getiren ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazlarıyla gündem olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti. Ağıralioğlu, "Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum. İstifa edeceğim" diye konuştu. Peki, Yavuz Ağıralioğlu istifa mı etti, neden? Yavuz Ağıralioğlu İYİ Partiden neden istifa etti?

İYİ Partili Rıdvan Uz'dan istifa eden Ağıralioğlu'na tepki: Sen masaya dönülmesi konusunda el kaldırandın, şimdi ne oldu?

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına her fırsatta karşı çıkan ve bugün yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti. Arama motorlarında ise Yavuz Ağıralioğlu istifa mı etti, neden? Yavuz Ağıralioğlu İYİ Partiden neden istifa etti? sorularını arattı.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU İSTİFA MI ETTİ, NEDEN?

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına her fırsatta karşı çıkan ve bugün yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti. Ağıralioğlu, "Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum" dese de, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Böyle bir düşünce ve tutumun ifadesidir. Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akşener'in Ağıralioğlu ile görüşmeyeceğini söyledi. Zorlu, "İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Böyle bir düşünce ve tutumun ifadesidir. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızla bu kapsamda bir görüşme yapılması düşüncesi de anlam ve önemini yitirmiştir. Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir." dedi.

"GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE İSTİFA EDİYORUM"

Yavuz Ağıralioğlu, istifa dilekçesini Habertürk Tv'den Mehmet Akif Ersoy'a gönderdi. Ağıralioğlu'nun istifa dilekçesinde şu ifade yer aldı: "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini arz ederim."

"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEYECEĞİM"

Günlerdir siyaset kulislerinde adı geçen Ağıralioğlu son olarak Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada; 14 Mayıs seçimlerinde, Millet İttifakı'nın adayı olan Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söyledi.

"DAYATILAN ADAYA KARŞIYIZ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta bir basın toplantısı düzenleyen Ağıralioğlu, "Biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. Milletimizin ihtiyacı böyle olduğu için arz ediyorum. Vicdan sıkışmıştır. Tarih sıkışmıştır. Tercih sıkışmıştır. Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız." demişti.

"HEP KALBİMDEN GEÇENLERİ, DOĞRU BİLDİKLERİMİ SÖYLEDİM"

Sözleri tepki çeken ve istifa etmesi beklenen Ağıralioğlu, konu hakkında yeni bir açıklama daha yapmıştı. Sosyal medyadan art arda paylaşım yapan Ağıralioğlu, şunları söylemişti:

"Bugüne kadar da hep inandıklarımı konuştum, hep kalbimden gelenleri ve doğru bildiklerimi söyledim. Hiç riyakârlık yapmadım, milletime hiç yalan söylemedim, ne arkadaşlarımı ne milletimi kandırmadım ve bilerek yanlışı savunmadım. Bu dosdoğru istikamet üzere de bir hat inşa ettim. Siyasi rakiplerimize tenkitlerimizi ifade ederken kullandığım dile özellikle dikkat ettim. Ayrıştıran, kutuplaştıran ve milletimizi bıktıran kavga, hakaret ve tehdit diline de asla tevessül etmedim. Milletimizin hakkı için haykırdım ve doğru bildiklerimi de ısrarla savundum.

"BU VEBALE ORTAK OLMAYACAĞIM"

Bildiğiniz üzere, TBMM'de düzenlediğim basın toplantısı ile itirazlarımı ve şerhlerimi de ilkeli siyaset ve şahsiyetimize borcumuzun bir gereği olarak milletim ile paylaştım. Malum ve haklı itirazlarım sebebiyle de partimize 28. dönem milletvekili adaylık müracaatında bulunmadım. İrademi beyan ettim. İradem nettir ve zamanla anlaşılacaktır. Parti teşkilâtlarımızın hissiyatı ise bilinsin, duyulsun istiyorum. Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım.

"İYİ PARTİ AİLESİNİN BU İTİRAZ SEBEBİYLE ÜZÜLMESİNİ İSTEMEM"

Benim kararım, daha önce ifade ettiğim kendi sözlerimin gereğidir. Beş yıldır birlikte mücadele ettiğim; kendilerini çok sevdiğim, kendilerinin de beni çok sevdiğine inandığım İYİ Parti ailesinin hiçbir ferdinin, bu itiraz sebebiyle üzülmesini ve itham edilmesini de asla istemem."